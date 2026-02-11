‘Bloco Que Me Faltava’ agita a Chapada dos Veadeiros neste domingo (15/2)

O ‘Bloco Que Me Faltava’ estreia neste domingo de carnaval (15/2), no Mirante do Alto, na Chapada dos Veadeiros - (crédito: Divulgação)

O Bloco Que Me Faltava traz um estilo diferente ao misturar rock com a percussão brasileira e a energia do carnaval. Os músicos Paulo Veríssimo, Renato Azambuja e Rafa Monte Rosa comandam a festa do grupo. As músicas tocadas variam de clássicos nacionais a hits de bandas internacionais, tocadas de um jeito envolvente e dançante. A estreia foi no sábado (7/2), durante a Feijoada do Iate. O desfile é no próximo domingo (15/2), na Chapada dos Veadeiros, no Mirante do Alto. Os ingressos custam a partir de R$70 a meia-entrada e podem ser comprados no site Veadeiros App.

Cada músico da banda utiliza da experiência que eles têm para agregar ao Bloco. Paulo Veríssimo é guitarrista e vocalista à frente da banda Distintos Filhos. Renato Azambuja é presença marcante no cenário do rock e fundador do projeto Cazuza In Concert, em que interpreta o repertório do astro da música nacional. Rafa Monte Rosa, por sua vez, é guitarrista, vocalista e compositor que se destaca pelo show De La Rosa Rock, que mergulha em clássicos do rock internacional.

Azambuja explica como a união dos três músicos com características diferentes enriquece a apresentação do bloco. “Essa união é justamente por termos experiências e vivências diferentes, acho que é o grande plural do bloco, porque cada um traz sua referência e somatiza numa grande experiência musical. Eu acho que é uma grande chave para uma magia acontecer para o bloco”, diz.

O Bloco que me faltava vai reunir clássicos nacionais e internacionais, de Rita Lee a Rolling Stones, de Cazuza a Beatles, The Cure a Titãs, a-ha a Paralamas do Sucesso, Raimundos e O Rappa.

Para mergulhar na energia fervorosa do carnaval, eles mesclam com batuques tradicionais. Renato ressalta como os clássicos do rock e a percussão se fundem e formam a singularidade do bloco. “A entrada da percussão foi a grande cereja do bolo, justamente por essa mistura com a distorção das guitarras, para trazer essa brasilidade para um estilo tão genuíno, que é o rock and roll. Obviamente, a gente teve que rearranjar muita coisa e trazer para uma linguagem onde a gente consiga transmitir essa energia do rock. Mas a percussão tanto do samba carioca, como dos tambores da Bahia proporciona uma mistura muito interessante, dançante e de músicas clássicas que continuam eternizadas”, afirma.

Os músicos buscam transmitir alegria e felicidade para o público. “É uma troca. O músico emana energia, o público devolve. Eu acho que o carnaval é um momento de alegria, de união, de pessoas felizes. Então, ali no repertório a gente pensou justamente músicas para dançar, para cantar, para recordar. Foi um repertório montado de uma forma muito minuciosa, justamente para a gente trazer uma experiência de vivência durante o show, que transmita isso, felicidade e alegria”, explica Renato.

Serviço

Neste domingo (15/2), a partir das 18h, no Mirante do Alto, na Chapada dos Veadeiros (5km do centro de Alto Paraíso de Goiás). Os ingressos costum a partir de R$70 a meia-entrada e podem ser comprados no site Veadeiros App. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco