Projeto brasiliense voltado a mulheres escritoras completa seis anos

Uma comunidade de mulheres que escrevem e levam a escrita a sério. Assim Lella Malta define a iniciativa Escreva, garota!, que completa seis anos de atuação. O grupo promove o desenvolvimento criativo de autoras em diferentes fases da carreira e oferece rede de apoio para facilitar a entrada no mercado editorial. “Não é hobby, mas sim um projeto de vida”, diz Malta, fundadora do coletivo literário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto, de forma espontânea, passou a receber mulheres com temáticas de escrita semelhantes, como violência de gênero, maternidade e raça. “Muitas autoras entram no grupo visando aprimorar habilidades de escrita e entender melhor os caminhos de publicação”, afirma Malta. O Escreva, Garota! possibilita diálogos para que os textos literários sejam também uma forma de reelaborar vivências pessoais. A iniciativa reúne sessões de escrita terapêutica com psicólogas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Roberto de Carvalho diz que Rita Lee segue presente e recusa novo amor

O Escreva, Garota! oferece bolsas integrais para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Em 2026, foram três pessoas contempladas, com um total de R$ 4,5 mil. Os recursos são do próprio coletivo. “Acreditamos na palavra como ferramenta de permanência, autonomia e transformação”, comenta Malta. O projeto publicou livros e coletâneas e prepara, no aniversário de seis anos, o lançamento de um festival.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel