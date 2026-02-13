O Morro dos Ventos Uivantes 2? Emerald Fennell fala sobre sequência

A diretora Emerald Fennell deu seu veredito sobre a possibilidade de uma continuação de O Morro dos Ventos Uivantes, e indicou que isso é improvável. Sua versão adapta apenas parte do romance clássico de Emily Brontë, concentrando-se na juventude e no amor intenso entre Cathy e Heathcliff.

Questionada sobre uma sequência, Fennell reagiu surpresa. “Meu Deus. Você consegue imaginar O Morro dos Ventos Uivantes 2?”, disse ao site ScreenRant. Ela explicou que o livro é “tão denso, complexo e épico”, abrangendo várias gerações, que seria difícil continuar a história em um único filme.

Segundo a cineasta, a obra completa funcionaria melhor como minissérie ou série longa, onde todos os acontecimentos poderiam ser explorados com mais profundidade. Fennell também disse que seu filme está mais para uma interpretação pessoal da história, focada nas emoções e nos elementos que mais a marcaram.

No romance original, a trama vai além do relacionamento dos protagonistas, incluindo vingança, casamentos abusivos e o destino da geração seguinte, partes que ficaram de fora da nova versão. Apesar de existir material suficiente para continuar, Fennell deixou claro que não vê necessidade de uma sequência, o que pode ser um alívio para os fãs que não gostaram da adaptação.