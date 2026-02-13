Inscrições abertas para o projeto gratuito Escola de Mamulengo

As inscrições para a Escola de Mamulengo, curso gratuito de teatro de bonecos ministrado pelo ator Chico Simões, do projeto Mamulengo Presepada, estão abertas até o dia 25 de fevereiro. A matrícula pode ser feita por meio de formulário on-line.

As aulas têm início em 7 de março e serão ministradas aos sábados, até 30 de maio, de 8h às 12h, no Ponto de Cultura Invenção Brasileira, em Taguatinga. O projeto prevê 48 horas-aulas com estudos teóricos e práticos e todos os encontros terão intérprete de libras e monitor para pessoas com deficiência visual.

O programa de aulas inclui conhecimento teórico, práticas de corpo e voz, métodos básicos de artesanato para montagem de cenários e adereços e a construção de bonecos que ficarão de posse dos alunos. Três palestrantes participarão de conversas mensais com os estudantes: Daniel Carvalho (música para mamulengos), Joaley Almeida (escultura em mulungu) e Maria Villar (toldas, figurinos, adereços e outras milongas).

Os alunos selecionados para o curso serão contactados individualmente, por e-mail ou telefone, até o dia 28 de fevereiro. O projeto segue critérios como ordem de inscrição e equidade de gênero entre os participantes; no mínimo 30% das vagas serão destinadas à pessoas com deficiência.

Serviço

Escola de Mamulengo

Inscrições abertas até 25 de fevereiro, por meio de formulário virtual. Aulas aos sábados, de 8h às 12h, de 7 de março a 30 de maio, no Ponto de Cultura Invenção Brasileira (Mercado Sul, QSB 12/13, Taguatinga).