SESI Lab: Brinca+ termina com Carnaval e atividades especiais para bebês

A programação gratuita do festival de férias tem blocos para as crianças, oficina de cerâmica, ativações científicas e muito mais

Famílias participando do Festival Brinca+ - (crédito: Divulgação)
Famílias participando do Festival Brinca+ - (crédito: Divulgação)

O festival Brinca+ do Sesi Lab encerra no domingo e, até lá, o museu traz uma programação com uma série de atividades especiais e em clima de carnaval. A entrada é gratuita durante o festival, mas é necessário retirar ingresso online ou na bilheteria física. 

No último final de semana do festival, as famílias poderão curtir três blocos com as crianças e os bebês também vão poder aproveitar uma oficina de cerâmica. Além dessas atividades, a exposição Ocupação Palavra Cantada, que conta a trajetória da dupla musical infantil Sandra Peres e Paulo Tatit, continua em cartaz. Também estão programadas apresentações musicais, teatrais, sessões de desenho e oficinas conduzidas por educadores, artistas, designers e cientistas. 

A superintendente de Cultura do Serviço Social da Indústria (SESI), Claudia Ramalho, afirma que o Brincar foi pensado para acolher públicos de todas as idades. “O festival reúne atividades sensoriais, artísticas e educativas que dialogam com diferentes fases da infância e com as famílias. Além disso, traz para o SESI Lab atrações de várias partes do Brasil, ampliando o repertório cultural do público e reforçando o museu como um espaço de encontro com a diversidade, a brincadeira e o aprendizado”, diz. 


Serviço

Festival Brinca+

Até domingo (15/02), a partir das 10h, no Sesi Lab — Setor Cultural Sul, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site ou presencialmente na bilheteria do Sesi Lab. 

Programação completa aqui.

