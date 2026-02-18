RBD: fenômeno mexicano que conquistou o Brasil e marcou geração

O RBD era composto por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann e Christian Chávez - (crédito: Reprodução / Internet Foto / Divulgação)

O grupo mexicano RBD se tornou um dos maiores fenômenos pop dos anos 2000 no Brasil, unindo televisão, música e comportamento jovem em um sucesso que atravessou fronteiras. Nascido a partir da novela Rebelde, o projeto conquistou milhões de fãs brasileiros, lotou estádios, quebrou recordes de vendas e criou uma legião de admiradores fiéis.

A trama original foi produzida pela emissora mexicana Televisa e exibida no Brasil pelo SBT, onde rapidamente virou febre entre o público jovem. A história ambientada em um colégio interno de elite, com romances, conflitos e música, ajudou a impulsionar o grupo musical formado pelos protagonistas.

O RBD era composto por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann e Christian Chávez. O que começou como parte da ficção rapidamente se transformou em um projeto musical real, com álbuns gravados em espanhol, português e inglês.

No Brasil, o impacto foi imediato: discos lideraram paradas, produtos licenciados dominaram o mercado e os shows atraíram multidões. As apresentações do grupo no país estão entre as mais lembradas do pop internacional dos anos 2000, com ingressos esgotados e forte cobertura da mídia.

Além do sucesso comercial, o RBD influenciou moda, linguagem e comportamento de uma geração inteira. Uniformes inspirados na novela, acessórios e coreografias viraram tendência entre fãs. Mesmo após o fim do grupo original, o legado permaneceu vivo nas redes sociais, em reprises da novela e em turnês comemorativas, mostrando que o fenômeno continua relevante e nostálgico para o público brasileiro.

Atualmente a novela Rebeldes é exibida em plataformas de streaming como +SBT e Globoplay.

