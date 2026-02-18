Morre Seu Boinha, pai do influenciador Francisco Garcia, aos 68 anos

Seu Boinha faleceu na noite desta terça-feira (17/02), após complicações cirúrgicas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Antônio Lisboa Nóbrega, conhecido carinhosamente como Seu Boinha, morreu nesta terça-feira (17/2), aos 68 anos, após passar 20 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Palmas (TO). A informação foi confirmada pela família em nota de pesar publicada nas redes sociais.

Pai do influenciador digital Francisco Garcia, Seu Boinha conquistou o carinho do público ao aparecer em vídeos ao lado do filho, sempre com simplicidade, bom humor e a tradicional boina que inspirou o apelido. Nas redes, seguidores manifestaram solidariedade à família e destacaram a forma afetuosa como ele se relacionava com o filho e com a comunidade.

"Comunico a todos o falecimento do meu pai, ocorrido hoje às 22h24. Agradeço a ajuda de todos e peço que continuem as orações por todos nós da família nesse momento de despedida e saudade", disse o comunicado da família.

Seu Boinha teve uma série de complicações, inclusive infecções generalizadas, falência renal e dependência de aparelhos para respirar. Ele foi levado à capital do Tocantins para tratar uma hidrocefalia (acúmulo de líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos do cérebro), mas o quadro de saúde piorou após o procedimento cirúrgico.



O velório será realizado em Balsas (MA), no Cemitério Jardim da Paz. A missa de corpo presente está marcada para às 16h desta quarta-feira (18/02), e o sepultamento, para às 17h30.

“A família agradece as orações, o carinho e as manifestações de solidariedade recebidas”, diz o comunicado. A nota também cita o versículo bíblico do Salmo 34:18: “O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido”.

Nas redes sociais, Francisco Garcia publicou homenagens ao pai, ressaltando a importância de Seu Boinha em sua trajetória pessoal e profissional. Amigos, seguidores e influenciadores prestaram condolências e mensagens de apoio neste momento de luto.

Presentimento

Seu Boinha ganhou notoriedade nacional ao lado do filho Francisco durante a pandemia de Covid-19. Na época, o influenciador compartilhava vídeos de humor ao lado do pai no Instagram e no TikTok. Hoje, soma mais de 10 milhões de seguidores e teve conteúdos compartilhados por artistas como Ivete Sangalo.

Um vídeo feito momentos antes do Seu Boinha ser internado voltou a viralizar nas redes. Nele, o pai de Francisco deixou uma mensagem de despedida aos filhos e aos seguidores.

"Olha gente, eu vou partir pra essa cirurgia. O doutor disse que não tem perigo, mas no meu ser, eu sei que tem", comentou. Em seguida, fez um pedido aos filhos:



"Mas se eu partir pra eternidade, vocês não precisam ficar aperreados, chorando, cuidem da vida de vocês honestamente, como vocês fizeram até agora. Principalmente pra minha filha Márcia, que eu amo no meu coração", afimou Seu Boinha.