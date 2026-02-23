Filme de cineasta brasiliense estreia na França

A 38ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de Toulouse, na França, recebe a estreia mundial do filme Ela foi ali guardar o coração na geladeira, do cineasta brasiliense Gustavo Galvão. O evento ocorre nos dias 29 e 30 de março. A produção é co-dirigida por Cristiane Oliveira.

Na trama, a personagem Luiza recebe vídeos de uma pessoa desconhecida que vive no Uruguai e se parece muito com a mãe dela. Esse é o ponto de partida para que sejam revelados fatos familiares. O elenco reúne as atrizes Verónica Perrotta e Maria Galant. Boa parte do filme foi rodada em Maldonado, Montevidéu e Punta del Este.

A programação do festival em Toulouse conta com 90 filmes. A obra do diretor brasiliense concorre na categoria Longa de ficção. Outros destaques na disputa são Corpo celeste (Chile/Itália), de Nayra Ilic García, O jardim que sonhamos (México), de Joaquín del Paso, Um cabo solto (Uruguai), de Daniel Hendler.