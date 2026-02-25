Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (25/2)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essas fofocas que as pessoas fazem circular inadvertidamente, porque elas pensam que não fazem nada além de comentar, criam bastante peso e contratempo mas, felizmente, não chegarão a produzir nenhum grande mal.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Confie em que tudo se resolve, a despeito de que as pessoas com que precisa tratar agora estejam dando mais trabalho que de costume. Tenha em mente que elas devam estar passando por situações bem desafiadoras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O alívio que sua alma anseia deverá acontecer na hora em que você colocar suas decisões sobre a mesa, porque mesmo que essas definições não sejam perfeitas, pelo menos servirão para sua alma sentir alívio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A informalidade parece boa, porque deixa todas as pessoas mais à vontade, mas é sobre essa condição que acontecem abusos também, com pessoas usando seu nome para fazer coisas que você não autorizou. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há males que vêm por bem, e que não são tão maus assim. Diante dos contratempos que se apresentam, em vez de você reagir com nervosismo, contenha seus impulsos e aproveite a situação para obter mais domínio e protagonismo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas se contradizem e voltam atrás nas decisões que, anteriormente, teriam sido benéficas para você. Isso não vai durar muito nem tampouco provocar grandes contratempos. Tudo vai se solucionar bastante bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os perrengues que você enfrenta agora são pontuais e passageiros, por isso, não merecem nenhum drama, pois, mesmo que toquem em nervos de sua alma e provoquem reações atípicas, entrar com tudo seria contraproducente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando sua alma se deliciar novamente com a ideia de que seria ótimo ser totalmente livre de quaisquer amarras, reveja esse pensamento, porque é através dos compromissos que as melhores coisas acontecem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo continua andando da melhor maneira possível, porém, eventualmente as coisas podem sofrer alguns contratempos e enfrentar adversidades. Se a sua alma não fizer drama por isso, vai passar sem deixar rastros.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Vale a pena repensar sua postura em relação aos compromissos ineludíveis, mas que sua alma não quer aceitar, porque contrariam aquilo que pareceria mais desejável. Os desejos e as necessidades nem sempre convergem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É importante que você continue manobrando para garantir mais conforto e segurança no âmbito financeiro, porque mesmo que os avanços sejam menores do que os pretendidos, ainda assim serão avanços substanciais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A partir de agora é propício usar o discernimento para selecionar direito de que maneira você vai usar o tempo disponível. É verdade que o cenário é desorientador pelo excesso de opções, mas melhora usando o discernimento.