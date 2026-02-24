Surpresa! Insomniac anuncia data de lançamento de Marvel’s Wolverine

Jogo do X-men mais famoso chega no segundo semestre deste ano - (crédito: Divulgação/ Sony PlayStation)

A Insomniac Games anunciou de surpresa, nesta terça-feira (24/2), pelas redes sociais uma data para a chegada do seu próximo jogo de super-heroi: Marvel Wolverine. O título do X-Men mais famoso da gigante dos quadrinhos chega em 15 de setembro deste ano.

Anúncio empolgou muito os fãs da PlayStation e, aproveitando a surpresa, a Insomniac resolveu responder alguns fãs na postagem que compartilha a data de lançamento do jogo. Um dos usuários do X comentou: “VOCÊ NÃO PODE SOLTAR ISSO E SIMPLESMENTE DESAPARECER!” ao que a empresa respondeu: “Acabei de fazer. E depois voltei para te contar que fiz. E vou fazer de novo.”

Um fã até comemorou que o título vai sair em seu aniversário, ao que a gigante dos games respondeu: “Pfff. Foi intencional. Obviamente".

O jogo do X-men recebeu um trailer no fim do ano passado, que deu os primeiros detalhes da jogabilidade, violência e história de Marvel 's Wolverine. O primeiro trailer saiu em 24 de setembro, o que marca quase um ano da prévia até o lançamento oficial do título.

O estúdio da PlayStation é conhecido por ter produzido os três títulos do Homem-Aranha que chegaram nos consoles da Sony. Todos foram bem recebidos pelos fãs e críticas e criaram essas expectativas enormes pelo próximo jogo da Insomniac.

O título, que deve ser o maior exclusivo da Sony de 2026, vai chegar aos consoles antes do jogo mais esperado para este ano, Grand Theft Auto VI, que chega em 19 de novembro.

Marvel’s Wolverine chega em 15 de setembro deste ano, exclusivamente para PlayStation 5.

