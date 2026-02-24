InícioDiversão e Arte
Os Melhores do Mundo levam peça que completa 30 anos a Águas Claras

Grupo se apresenta no Teatro da Caesb neste sábado (28/2) e domingo (1/3), em três sessões

Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues apresentam espetáculo da cia. Os melhores do mundo neste fim de semana - (crédito: Divulgação)
Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues apresentam espetáculo da cia. Os melhores do mundo neste fim de semana - (crédito: Divulgação)

Em 1996, Misticismo estreou em Brasília no antigo teatro Zoom, que nem existe mais. Com o mesmo elenco, a companhia Melhores do Mundo leva o espetáculo que completa 30 anos ao palco do Teatro da Caesb, em Águas Claras. Marcado por improvisos, o texto “mantém o frescor”, garante o ator Adriano Siri. São duas sessões neste sábado (28/2), às 19h e às 21h, e uma no domingo (1/3), às 20h. Ingressos custam a partir de R$ 60.

Misticismo é uma peça de quadros em que a religião, seus dogmas, ritos e personagens inspiram situações divertidas do cotidiano. Mas, afirma Siri, não há críticas ou ataques. “É uma comédia em que somos cronistas de um componente tão enraizado em nossa sociedade, onde rimos de nós mesmos e procuramos levar isso ao público.”

Ao longo da trajetória de três décadas, o espetáculo circulou por diversas capitais, com adaptações no texto de acordo com o ambiente. “Cada sessão é única”, revela Siri. “Águas Claras sempre foi uma praça divertida e acolhedora. Não será diferente agora”, completa. Adriana Nunes, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues também integram a apresentação, que é realizada com o patrocínio institucional da Caixa e do Governo Federal.

Serviço


Misticismo (Cia. Os Melhores do Mundo), neste sábado (28/2), às 19h e às 21h, e domingo (1/3), às 20h, no Teatro da Caesb (Águas Claras). Ingressos: a partir de R$ 60, disponíveis na Bilheteria Digital. Não recomendado para menores de 14 anos.

*Estagiário sob supervisão de Isabela Berrogain

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 24/02/2026 14:46 / atualizado em 24/02/2026 14:58
