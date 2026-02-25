Galvão Bueno revela desejo antigo que não foi realizado na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Galvão Bueno fará sua estreia no SBT, com o programa Galvão F.C, que estreia na próxima segunda-feira (2), às 22h30, e marca uma nova fase da sua carreira.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o narrador revelou que tinha vontade de comandar um programa de auditório clássico, e que o desenvolvimento do formato no canal da família Abravanel, torna a experiência ainda mais gratificante.

"É o perfil do SBT"

"O auditório, a plateia, a banda, é mais para entrar no perfil do SBT. É a TV do Silvio Santos. Era uma TV que faltava no meu currículo, pela qual eu tenho muito respeito", contou Galvão Bueno. Com altas expectativas, o apresentador pretende reunir pontos importantes do mundo esportivo a cada semana, principalmente acerca da Copa do Mundo.

"Nós vamos falar de seleção, claro. Na segunda, inclusive, já vou dar uma porradinha, que não vou contar o que é. Vamos ter os assuntos da semana. Mas precisamos vender o nosso peixe, as pessoas precisam saber da Copa, que vai ser conosco", disse ele, que elogiou o acolhimento na nova casa: "Fui muito bem recebido desde que cheguei. É uma emissora querida com pessoas queridas", concluiu Galvão.

