Galvão Bueno revela desejo antigo que não foi realizado na Globo

Após passagem pela Band, narrador inicia nova fase no canal da família Abravanel

Galvão Bueno revela desejo antigo que não foi realizado na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Galvão Bueno fará sua estreia no SBT, com o programa Galvão F.C, que estreia na próxima segunda-feira (2), às 22h30, e marca uma nova fase da sua carreira.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o narrador revelou que tinha vontade de comandar um programa de auditório clássico, e que o desenvolvimento do formato no canal da família Abravanel, torna a experiência ainda mais gratificante.

"É o perfil do SBT"

"O auditório, a plateia, a banda, é mais para entrar no perfil do SBT. É a TV do Silvio Santos. Era uma TV que faltava no meu currículo, pela qual eu tenho muito respeito", contou Galvão Bueno. Com altas expectativas, o apresentador pretende reunir pontos importantes do mundo esportivo a cada semana, principalmente acerca da Copa do Mundo.

"Nós vamos falar de seleção, claro. Na segunda, inclusive, já vou dar uma porradinha, que não vou contar o que é. Vamos ter os assuntos da semana. Mas precisamos vender o nosso peixe, as pessoas precisam saber da Copa, que vai ser conosco", disse ele, que elogiou o acolhimento na nova casa: "Fui muito bem recebido desde que cheguei. É uma emissora querida com pessoas queridas", concluiu Galvão.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 25/02/2026 12:28
