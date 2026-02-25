Namorada de Duda Nagle expõe batalha contra doença e desabafa

Através do Instagram, a nutricionista descreveu que a busca por um padrão de magreza marcou um período delicado de sua vida, ao qual colocou em risco sua saúde - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mariane Heller, namorada de Duda Nagle, usou as redes sociais nesta última terça-feira (24) e relatou ter enfrentado um quadro de anorexia recentemente.

"Eu sobrevivi"

Através do Instagram, a nutricionista descreveu que a busca por um padrão de magreza marcou um período delicado de sua vida, ao qual colocou em risco sua saúde. Eu sobrevivi à anorexia e descobri o que é realmente ser saudável. Existe uma narrativa muito perigosa que nos ensinaram a acreditar: a de que saúde é sinônimo de magreza extrema. Eu também acreditei nisso, escreveu.

A namorada de Duda Nagle afirmou que, por anos, perseguiu uma imagem construída e que possuía como objetivo. Durante anos, persegui uma imagem que parecia admirável por fora, mas que por dentro era sustentada por medo, restrição e uma relação completamente distorcida com a comida e comigo mesma, relembrou.

Maiane Heller frisou que a relação com a alimentação é diferente, e que passou a entender saúde de forma mais ampla. Hoje, eu entendo que saúde não se mede pelo número na balança. Ela se revela na liberdade de comer sem culpa, de treinar por prazer e de viver sem a obsessão constante pelo espelho, afirmou. Você não precisa esperar alcançar um padrão para começar a se respeitar. O respeito pode começar hoje, exatamente do jeito que você está, completou.

