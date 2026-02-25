Hilda Furacão ganhará nova versão fora da Globo após sucesso no TikTok - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Hilda Furacão, que foi produzida pela Globo em 1998, e é considerada uma das minisséries de maior sucesso da emissora, ganhará uma nova versão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do jornal O Globo, a Boutique Filmes é responsável pelo desenvolvimento de uma adaptação da produção, cujo avanço das negociações está dependendo da entrega dos textos que Manuela Cantuária está responsável.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao contrário da versão original da Globo, a nova versão de Hilda Furacão terá entre 12 e 15 episódios, número consideravelmente menor que os 32 exibidos pela emissora, e que foram escritos por Gloria Perez. Além disto, negociações para veiculação da produção nas plataformas de streaming já estão em vigor, mas nada ainda foi definido.

Estrelada por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro, Hilda Furacão é baseada no romance homônimo de Roberto Drummond, foi dirigida por Wolf Maya, Maurício Farias e Luciano Sabino, com direção geral de Wolf Maya e o núcleo de Ricardo Waddington, e narrava a história de amor proibido entre uma meretriz e um frei.

O post Hilda Furacão ganhará nova versão fora da Globo após sucesso no TikTok foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.



