Coletivo Transverso promove tour cultural pela W3 Sul

Hoje, a avenida W3 Sul vira cenário do projeto Cada Caminho é um Poema – Edição Relicário, do Coletivo Transverso em parceria com a Andaime Cia de Teatro. Os artistas propõem uma visita guiada gratuita de cerca de um quilômetro pela avenida, com saída às 16h20 a partir do Espaço Cultural Renato Russo.

Patrícia Del Rey, uma das idealizadoras do projeto, define o projeto como um "percurso sonoro urbano". Durante o trajeto, o público pode acessar QR codes que liberam trechos de uma dramaturgia composta por imagens, depoimentos, textos e paisagens sonoras criadas a partir das histórias do local e criadas a partir da avenida.

O percurso tem início no Espaço Cultural Renato Russo e passa por paradas de ônibus, a Praça 21 de Abril, galerias residenciais, áreas comerciais e locais alterados por intervenções urbanas e grafites. "Os pontos foram escolhidos a partir de caminhadas investigativas, considerando memória, tensão simbólica e narrativas invisibilizadas presentes nesses espaços", explica Patrícia. É recomendado que os participantes levem celular carregado, fones de ouvido e guarda-chuva.

Para a construção do projeto, os dois coletivos fizeram caminhadas pela W3 em diferentes horários e condições climáticas, registrando sons, imagens e depoimentos de pessoas que vivem ou trabalham na região, e incorporando elementos como a chuva à dramaturgia sonora: "Parte do material é documental e parte é recriação artística baseada nas experiências observadas."

A avenida foi escolhida por ser um território simbólico de Brasília. "Ela concentra memória, comércio, revitalizações, abandono e disputas urbanas. É um espaço onde as contradições da cidade ficam visíveis — entre patrimônio, consumo e cotidiano", afirma a Patrícia. "Por isso, entendemos que ela funciona como um arquivo vivo da capital."

Cada Caminho é um Poema – Edição Relicário é fruto de pesquisa do Coletivo Transverso sobre Brasília, que, desde 2019, experimenta com o uso de camadas sonoras em intervenções urbanas. O projeto dialoga com trabalhos anteriores do grupo, como Cimento Fresco, a primeira edição do Cada Caminho no Setor Comercial Sul e o podcast Desvios.

Cada Caminho é um Poema – Edição Relicário

Do Coletivo Transverso e Andaime Cia de Teatro. Neste sábado, às 16h20, a partir do Espaço Cultural Renato Russo. Entrada gratuita. Recomendado levar celular carregado, fones de ouvido e guarda-chuva.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



