InícioDiversão e Arte
televisão

Marcelo Argenta tem sensação de "dever cumprido" na reta final de novela

Revivendo o médico Lauro em "Êta mundo melhor!", ator gaúcho celebra a conclusão de uma jornada que teve início em Êta mundo bom!, em 2016. Marcelo gostaria que Lauro fosse lembrado pelo público principalmente pela sua homossexualidade

Marcelo Argenta revive Lauro em
Marcelo Argenta revive Lauro em "Êta mundo melhor!" - (crédito: Oséias Barbosa)

Atualente vivendo o personagem Lauro em Êta mundo melhor!, trama das 18h da TV Globo, Marcelo Argenta celebra o sucesso, e o crescimento de seu personagem, na reta final da história. Com fim previsto para 13 de março, as tramas começam a caminhar para a conclusão de uma jornada que teve início em Êta mundo bom!, em 2016. Com o sucesso da produção anterior, o gaúcho foi convidado para participar da continuação em 2025, e desde então começou a se preparar para resgatar Lauro na memória e trazê-lo de volta em cena, dentro dos novos arcos e propostas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Procurei não ter muitas expectativas. A única coisa que soube era que ele teria mais evidência nessa continuação, e foi algo que percebi logo no início, quando recebemos os primeiros capítulos. Lauro agora teria um núcleo no hospital, "seu" cenário, e como parceira de cena a Larissa Manoela, sendo a sua enfermeira Estela. Além de ter novos momentos da história de Lauro e Tobias (Cleiton Morais)", conta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante Êta mundo melhor, vimos Lauro passando por diferentes tramas, além de ganhar novas nuances e camadas, como seu envolvimento com Tobias e Sônia (Paula Burlamaqui). "A construção foi se dando conforme a história ia se desenrolando. Estou gostando muito desses desdobramentos. Algumas surpresas, e coisas, gostaria eu que acontecessem na trama de Lauro estão de fato acontecendo. Acho que o autor andou lendo alguma entrevista minha (rs)", brinca o ator. "Estamos na reta final e estou muito empolgado com o andar da trama. Espero que isso vá até o último capítulo!", ressalta.

Marcelo gostaria que Lauro fosse lembrado pelo público principalmente por sua trama com sua homossexualidade, e também a forma como foi conduzida por ele como ator juntamente com o texto do autor Mauro Wilson (a partir da trama criada por Walcyr Carrasco), assim como a direção de Amora Mautner e todos aqueles que ajudaram a contar a história. "Meu desejo principal é que a trama dele com Tobias tenha uma boa evidência, por mais que já esteja acontecendo, e siga sendo contada até o final de uma forma tão bonita como está. Temos tido cenas em que o texto está impecável, elegante. Gosto disso!", antecipa o ator. 

Trajetória

Marcelo considera Lauro seu maior papel na teledramaturgia até agora, mas seu currículo é extenso. Seu primeiro personagem em novelas foi Vanderlei Brandão, em Amor a vida, novela das 21h. Na sua trajetória profissional, Argenta destaca o personagem Breno em Malhação: Vidas brasileiras, da TV Globo, em 2018. "Breno me exigiu muito mentalmente. Sua trama era a de abuso sexual com sua aluna. Nunca recebi tantas mensagens de ódio nas minhas redes como na época, o que me diz que se me odiaram é porque o trabalho foi bem feito. Dever cumprido!", diz.

Ele também lembra da novela Gênesis (2021), da Record TV, onde interpretou Gurik. O ator ressalta o trabalho difícil e épico, com muitas cenas de luta e batalhas que exigiram muito fisicamente.

Após o fim de Êta mundo melhor!, Argenta retorna para Rio Grande do Sul para um período de férias e reencontro com a família, mas também planeja seguir projetos por lá — uma peça, o lançamento de um livro e a possibilidade de rodar um filme. Sobre o futuro nas telas, Marcelo diz que tudo pode acontecer, e que gostaria de fazer um personagem com muitas cenas de ação.

Saiba Mais

  • Anderson Tomazini, ator do Distrito Federal
    Anderson Tomazini, ator do Distrito Federal Foto: Vinicius Mochizuchi
  • Marcelo Argenta, ator
    Marcelo Argenta, ator Foto: OSEIAS BARBOSA
  • Giulia Daflon, atriz mirim
    Giulia Daflon, atriz mirim Foto: Divulgação
  • Marcelo Argenta revive Lauro em
    Marcelo Argenta revive Lauro em "Êta mundo melhor!" Foto: Oséias Barbosa
  • Google Discover Icon

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 04/03/2026 18:35
SIGA
x