Marcelo Argenta tem sensação de "dever cumprido" na reta final de novela

Atualente vivendo o personagem Lauro em Êta mundo melhor!, trama das 18h da TV Globo, Marcelo Argenta celebra o sucesso, e o crescimento de seu personagem, na reta final da história. Com fim previsto para 13 de março, as tramas começam a caminhar para a conclusão de uma jornada que teve início em Êta mundo bom!, em 2016. Com o sucesso da produção anterior, o gaúcho foi convidado para participar da continuação em 2025, e desde então começou a se preparar para resgatar Lauro na memória e trazê-lo de volta em cena, dentro dos novos arcos e propostas.

"Procurei não ter muitas expectativas. A única coisa que soube era que ele teria mais evidência nessa continuação, e foi algo que percebi logo no início, quando recebemos os primeiros capítulos. Lauro agora teria um núcleo no hospital, "seu" cenário, e como parceira de cena a Larissa Manoela, sendo a sua enfermeira Estela. Além de ter novos momentos da história de Lauro e Tobias (Cleiton Morais)", conta.

Durante Êta mundo melhor, vimos Lauro passando por diferentes tramas, além de ganhar novas nuances e camadas, como seu envolvimento com Tobias e Sônia (Paula Burlamaqui). "A construção foi se dando conforme a história ia se desenrolando. Estou gostando muito desses desdobramentos. Algumas surpresas, e coisas, gostaria eu que acontecessem na trama de Lauro estão de fato acontecendo. Acho que o autor andou lendo alguma entrevista minha (rs)", brinca o ator. "Estamos na reta final e estou muito empolgado com o andar da trama. Espero que isso vá até o último capítulo!", ressalta.

Marcelo gostaria que Lauro fosse lembrado pelo público principalmente por sua trama com sua homossexualidade, e também a forma como foi conduzida por ele como ator juntamente com o texto do autor Mauro Wilson (a partir da trama criada por Walcyr Carrasco), assim como a direção de Amora Mautner e todos aqueles que ajudaram a contar a história. "Meu desejo principal é que a trama dele com Tobias tenha uma boa evidência, por mais que já esteja acontecendo, e siga sendo contada até o final de uma forma tão bonita como está. Temos tido cenas em que o texto está impecável, elegante. Gosto disso!", antecipa o ator.

Trajetória

Marcelo considera Lauro seu maior papel na teledramaturgia até agora, mas seu currículo é extenso. Seu primeiro personagem em novelas foi Vanderlei Brandão, em Amor a vida, novela das 21h. Na sua trajetória profissional, Argenta destaca o personagem Breno em Malhação: Vidas brasileiras, da TV Globo, em 2018. "Breno me exigiu muito mentalmente. Sua trama era a de abuso sexual com sua aluna. Nunca recebi tantas mensagens de ódio nas minhas redes como na época, o que me diz que se me odiaram é porque o trabalho foi bem feito. Dever cumprido!", diz.

Ele também lembra da novela Gênesis (2021), da Record TV, onde interpretou Gurik. O ator ressalta o trabalho difícil e épico, com muitas cenas de luta e batalhas que exigiram muito fisicamente.

Após o fim de Êta mundo melhor!, Argenta retorna para Rio Grande do Sul para um período de férias e reencontro com a família, mas também planeja seguir projetos por lá — uma peça, o lançamento de um livro e a possibilidade de rodar um filme. Sobre o futuro nas telas, Marcelo diz que tudo pode acontecer, e que gostaria de fazer um personagem com muitas cenas de ação.







