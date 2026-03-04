Estrela de "Dallas" morre aos 62 anos, em Los Angeles

Annabel morreu no último sábado (28/2), em Los Angeles, nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz e modelo Annabel Schofield morreu aos 62 anos em decorrência de um câncer cerebral. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter. Segundo o veículo, ela morreu no sábado (28/2), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Schofield iniciou sua trajetória profissional como modelo em Londres, na década de 1980, período em que estampou capas de edições alemãs e italianas da revista Vogue. Paralelamente ao sucesso nas passarelas e editoriais, passou a investir na carreira de atriz.

Na televisão, ficou conhecida por interpretar Laurel Ellis na popular novela americana Dallas, onde contracenou com o ator Larry Hagman. O papel ajudou a consolidar seu nome no cenário artístico internacional.

Filha do executivo de produção John D. Schofield, que trabalhou em longas como Jerry Maguire e Melhor é impossível, Annabel também construiu carreira nos bastidores do cinema. Ela atuou em produções como Os Irmãos Grimm, Doom: A Porta do Inferno e Cidade das Sombras.

Em 2010, fundou a produtora Bella Bene Productions, sediada em Burbank, na Califórnia. À frente da empresa, desenvolveu projetos comerciais, musicais e de moda, conforme reportou o The Hollywood Reporter. Schofield também estabeleceu uma parceria criativa com o diretor e artista gráfico Nick Egan, conhecido por trabalhos com bandas como Ramones, The Clash, Duran Duran e Oasis.