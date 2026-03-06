InícioDiversão e Arte
Ellen Oléria lança single com a cantora Rincon Sapiência

'Te Faria' chega às plataformas digitais, com a participação de Rincon Sapiência e DJ Duh

Ellen Oléria lança novo single - (crédito: Diogo Bresani/Divulgação)
Ao receber, do DJ Duh, a base para uma música, Ellen Oléria teve a certeza que deveria incorporar rap à faixa. Depois de gravar as vozes, a cantora brasiliense não se deu por satisfeita. Foi então que decidiu convidar Rincon Sapiência. “Quando entrei em contato, ele logo topou e chegou com sua rima envolvente. Era o que faltava de fato”, diz. O single Te faria está disponível nas plataformas digitais. O álbum Canto de Casa será lançado em maio.

O primeiro contato entre Oléria e Sapiência ocorreu nas gravações do Afro Fluxo, programa musical a respeito da música preta brasileira. A canção combina piano, sintetizadores, baixo, bateria e programações eletrônicas e aborda o olhar romântico diante de um amor inacessível, que não se concretiza. Os artistas Renato Galv Santos na bateria, Felipe Viega,  no piano e nos sintetizadores, e Pedro Miranda, no baixo, também acompanham a faixa.

Para a cantora brasiliense, a música antecipa aspectos rítmicos presentes em todo o disco. “Canto de Casa chega muito dançante, chamando todo mundo pra pista. E também para um fluxo de reconexões de afeto. Afinal, através desses espelhamentos construímos nossas identidades”, conta. “Estou fazendo uma festa nesse nosso Canto de Casa, com muitos amigos e amigas nas composições que escolhemos atualizar”, completa Oléria.


Serviço:

Single Te faria, de Ellen Oléria, Rincon Sapiência e DJ Duh, disponível nas plataformas digitais.

 

JP
João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 06/03/2026 12:58
