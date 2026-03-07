Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (7/3)

O FRAGMENTO DA ETERNIDADE

Data estelar: Mercúrio beija a Terra, Vênus e Netuno em conjunção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Hoje é o ápice do que se chama de retrogradação de Mercúrio, o momento em que esse planeta se aproxima mais da Terra, e se estivermos lúcidos e transparentes por aqui, desfrutaremos do evento conseguindo resolver os problemas complexos que temos de administrar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao mesmo tempo, a conjunção de Vênus e Netuno denota ser oportuno nos lançarmos despreocupadamente e com valentia ao futuro que seria impossível realizar de imediato, mas que pela imaginação pode ser experimentado nem que seja por um instante fugaz, que por ser um fragmento da eternidade serve para nos confortar por muito tempo.

Ser humano é uma experiência muito complexa que se dá simultaneamente em inúmeras dimensões diferentes, algo que requer muita presença de espírito para ser desenvolvido da melhor maneira possível.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nesse mundo que parece ter enlouquecido de vez não é muito saudável se apresentar de forma cordata, porque isso chocaria e provocaria resistências. No jogo da loucura do mundo, também vale cometer loucuras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dar certo ou dar errado são expectativas que, a esta altura do jogo, só provocam ansiedade. Portanto, é melhor se dedicar a andar pelo caminho com a maior qualidade possível, desfrutando da vista e dos acontecimentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas certas estão em falta, mas como sua alma precisa, nesta parte do caminho, articular alianças para haver mais colaboração, isso terá de ser feito com as pessoas meio tortas que se encontram disponíveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É difícil discernir a diferença entre sonhos e fantasias, mas há uma oportunidade em andamento para o fazer na prática. Procure se dedicar ao que estiver ao seu alcance, mesmo que em nome das supostas fantasias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sua alma acompanha o espírito dos tempos e, por isso, grandes mudanças na sua visão de mundo se operaram aos poucos nos meses anteriores, e a partir de agora começa a se assentar outra realidade em você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diante dos acontecimentos, não vale mais a pena seguir os planos que tinha desenhado. Agora é importante romper com o que vinha tentando fazer e se lançar a uma aventura que envolva mais riscos, e mais recompensas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você contempla o que anda acontecendo às pessoas e teme que também aconteça a você, porém, são histórias diferentes, e isso é algo que há de ser tido em conta. Continue em frente, nesse mundo louco você há de prosperar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As potencialidades que você enxerga em tudo que acontece na atualidade precisam ser passadas por uma peneira fina, para você não se comprometer com assuntos que, depois, seriam percebidos como perda de tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os novos começos renovam o ânimo, porque mesmo que não sejam grandes coisas, ainda assim a alma se sente jovem novamente. Isso há de servir para melhorar a natureza de seus relacionamentos também. Muito apropriado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ao mesmo tempo que os acontecimentos atuais desenham o fim de um grande ciclo de sua vida, também apontam para o início de novas aventuras que servirão para sua alma amadurecer e se tornar mais dona de si mesma.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas das coisas que são conversadas parecem estimular sua alma, porém, precisam ser revistas e repensadas, porque a grande maioria são fumaça apenas, e se desvanecerão por falta de apoio na realidade concreta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pense a longo prazo para conseguir aceitar os sacrifícios imediatos que se tornaram necessários, tendo em vista os objetivos maiores que sua alma anseia realizar, mas que precisam de muito tempo para desenvolver.