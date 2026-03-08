Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (8/3)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É oportuno agir de acordo à natureza dos acontecimentos, porque não se pode continuar atuando como se nada novo tivesse ocorrido. As coisas estão de ponta-cabeça e sua alma precisa atuar de acordo ao cenário.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muitas coisas precisam ser repensadas antes de dar continuidade, porque o cenário atual é totalmente diferente do que era esperado. Procure manter a cabeça no lugar e o coração sereno, porque assim tudo dará certo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Salta à vista o quanto as pessoas andam precisando de orientação, mas também o quanto elas não percebem essa necessidade. O resultado é que provocam distorções tendo a certeza de que não fazem nada além do necessário.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça o possível e tente também fazer o impossível para colocar em marcha tudo aquilo que representa seu futuro concreto. Evite, nesta parte do caminho, se enredar demais em sonhos que parecem mais com fantasias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você observar a arquitetura de seus próprios pensamentos, perceberá que, ao longo dos meses passados, se operou uma mudança enorme. Aquilo que você dava por garantido, não é mais, e novas perspectivas se abriram.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Vale mais a pena você se arriscar um pouco além do habitual do que continuar tentando se manter dentro do terreno seguro, porque conhecido. Agora é oportuno você assumir mais riscos do que o habitual. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Esse mundo louco provoca ansiedade e todo tipo de distorções psíquicas, porém, logo mais as pessoas despertarão para uma realidade que sempre esteve ao alcance, mas que foi negligenciada. O poder de transformar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esses assuntos que você está começando mostrarão as facilidades de imediato, mas é preciso não se iludir com que o caminho inteiro será assim. Logo mais se mostrarão também as complexidades envolvidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É propício você se envolver nalgum novo empreendimento, que não precisa ser fabuloso, apenas prático, que ofereça resultados perceptíveis. Começar algo significará uma renovação maior do que a imaginada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Finalize tudo que estiver ao seu alcance, para não carregar o peso do passado ao novo ciclo que está começando. Este é o momento em que sua alma precisa fazer um corte que separe o passado do futuro. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É preciso utilizar o discernimento para selecionar direito tudo que é conversado, porque grande parte do que parecem ser propostas para o futuro não passa de fumaça que se dispersará rapidamente, sem deixar rastros.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quanto mais a longo prazo sua alma se projetar ao futuro, mais fácil será compreender as circunstâncias atuais. Você está no início de um longo e sinuoso caminho, que dará frutos deliciosos, se trilhado com sabedoria.