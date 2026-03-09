Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (9/3)

ALEGRIA, APESAR DE TUDO

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono.

Ainda que tenhas todos os argumentos para justificar a angústia, e mesmo que não tenhas motivo para a experimentar, mas mesmo assim a sintas como um peso que te intimida, procura recordar eventos alegres em que parecias levitar, de tão graciosa que andava tua alma.

Ninguém é obrigado a ficar na angústia. Infelizmente essa acontece, porque a humanidade anda praticando crueldades de todos os tipos e o somatório dessas se difunde telepaticamente pela alma do reino humano, a qual é uma só, e cada um de nós, que participa dela, sente tudo.

Mesmo as pessoas mais fechadas e mesquinhas andam sentindo a angústia, qual não será o tamanho que as pessoas mais sensíveis experimentam! Porém, de novo, ninguém é obrigado a andar angustiado o tempo inteiro, é possível decidir andar leve, alegre e com muita graça.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tantos sentimentos na alma que ainda não podem se expressar abertamente! Entretanto, você encontrará uma maneira de se expressar sem que as pessoas saibam exatamente o que e para quem essa expressão acontece.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os gestos ásperos e hostis não hão de amedrontar sua alma, são efeitos colaterais do desespero que as pessoas andam experimentando e, ao mesmo tempo, detestam expressar essa vulnerabilidade, portanto, ficam agressivas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Puxe a sardinha para seu lado em assuntos financeiros, este é um momento em que sua alma pode consolidar uma posição mais firme nesse sentido e, ao mesmo, tempo beneficiar as pessoas com que se relaciona também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O incentivo para você seguir em frente não virá de ninguém, sua própria alma entenderá que está tudo certo, mesmo no meio de um montão de circunstâncias erradas. Abra sua mente a um novo horizonte de realizações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os bons sentimentos que circulam pela sua alma hão de ser expressos para as pessoas certas, porque do jeito que anda o mundo, se você expressar bem-estar quando anda todo mundo desesperado, isso seria contraproducente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Bons contatos estão sendo feitos, que podem não dar resultados imediatos, mas que, com certeza, abrirão portas que servirão para a realização de seus planos. A vida social é imprescindível nesta parte do caminho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que você quiser há de ser feito por você, porque se ficar esperando que a vida resolva, essa atitude seria ingênua nesta parte do caminho. A vida faz acontecer, sim, mas é através de suas mãos que faz acontecer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os ingredientes necessários para o que você pretende estão todos disponíveis, mas a mistura desses depende das manobras que você fizer e da astúcia com que você se movimentar, para que o resultado seja benéfico.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há sentimentos que é propício expressar enquanto outros seria sábio continuar mantendo sob um manto de discrição, porque se forem expressos muito provavelmente seria o início de conflitos, agora inúteis. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O bom trato entre as pessoas ajuda muito em todos os sentidos, porque faz com que elas se tornem mais receptivas aos seus pedidos e demandas, tanto quanto elas também se sentirão mais à vontade com tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Foque sua atenção na administração dos recursos materiais, porque com as coisas mais ou menos organizadas, você verá que não há escassez, e mesmo não havendo abundância, pelo menos nada lhe faltará. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nunca se convença desse cliché que se fala sobre seu signo, de que é vulnerável e coisa e tal. Seu signo é poder, esse é o convencimento que você deve adotar a seu respeito. O que você quiser, você pode agarrar. Em frente.