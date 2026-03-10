Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (10/3)

PRIVATIZAÇÃO DO UNIVERSO

Data estelar: Vênus e Plutão em sextil.

Somos tão autocentrados que em nossa consciência privatizamos o Universo e, associados ao autoconhecimento, que é bom, em sua justa medida, mas péssimo se exagerado, buscamos nossa Lua em particular, nosso Sol, nossos planetas, nosso céu, nosso território privado.

De forma inevitável, isso nos provoca sofrimento, porque não há nada parecido com um Universo particular e privado, há o Universo, esse organismo colossal em que tudo e todos nos movimentamos e somos, e se o autoconhecimento fosse bem orientado, começaríamos por entender como funciona o Todo, para depois compreender nossa parte relativa.

Como não fazemos isso, toda vez que o Todo se manifesta com mais força, como agora, o resultado é experimentarmos uma angústia que é grande demais para merecer a privatização.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Caberá a você congregar as pessoas que sejam úteis para seus planos, tendo em mente que, muito provavelmente, elas não se movimentem nessa direção e que, por isso, será necessário criar alguma estratégia nesse sentido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que pareça fácil demais é porque realmente seria fácil demais para você acreditar. Evite enganos só porque sua alma tenha vontade de se livrar de assuntos o mais rapidamente possível. Caminho enganoso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora dá para perceber com mais clareza o rumo das coisas, mas essa clareza não deve durar muito, portanto, ou você anota tudo que percebe, ou se dedica hoje exclusivamente a fazer tudo que seja percebido.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aceite os riscos e continue em frente, porque você perceberá que, enquanto não houver ação, os riscos parecem insuperáveis, mas quando você inicia a operação, as coisas se resolvem com mais facilidade do que o imaginado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É agora que as coisas adquirem seu momento de dinamismo, e você verá que aquilo que estava emperrado há muito tempo, parece se movimentar como que por efeito de alguma estranha magia. A magia é tudo que você investiu.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A complexidade do momento não há de ser desvalorizada, como se tudo fosse fácil e sob controle. O mundo, que é feito de pessoas, anda sobressaltado e pode mudar de rumo a qualquer momento. Tenha isso em mente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas pessoas ajudam, com certeza, o que é raro neste mundo louco em que existimos, porém, é assim mesmo. Sem muito alarde, há mãos amigas que contribuem ao seu bem-estar. Valorize essa condição, porque é rara.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esclareça bem seus movimentos, para que as pessoas entendam direito o que você pretende, porque se você ficar fazendo mistério sobre o que, talvez, nem precisaria, haverá desconfiança e isso atrapalhará tudo. Melhor não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esses assuntos difíceis que você tem evitado, não vão se solucionar por si sós, mas tampouco seria o caso de sair atropelando tudo agora. Faça alguns acenos para dar início às coisas, sem grande alarde.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure fazer aquilo que seja necessário para garantir conforto e segurança, de modo que sua alma se sinta mais à vontade com tudo que precisa empreender nos próximos tempos. Está tudo certo num mundo incerto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pequenos movimentos, em nome de ir aliviando o peso que se acumulou nos últimos tempos, serão mais eficientes do que você continuar esperando por uma grande tacada que resolva tudo. De pouco em pouco é melhor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Você precisa fazer algumas manobras bastante complexas para consolidar sua posição financeira, e agora é o momento propício para ir em frente com essas, a despeito de todo o medo que carcome suas entranhas. Não importa.