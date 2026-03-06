Marcela Barrozo se forma e muda de profissão após 20 anos como atriz

A ex-atriz mirim Marcela Barrozo iniciou um novo capítulo na vida profissional após cerca de duas décadas dedicadas à televisão. Conhecida por papéis em novelas exibidas no início dos anos 2000, ela concluiu a graduação em odontologia e anunciou a mudança de carreira nas redes sociais, onde celebrou a conquista ao lado da família.
Nas publicações, Marcela compartilhou fotos da cerimônia de formatura acompanhada do marido e da filha pequena. Ao comentar a conquista, ela descreveu o período de estudos como uma fase intensa de aprendizados e superações.
Segundo a artista, a decisão de seguir uma nova profissão surgiu a partir do desejo de explorar outros caminhos pessoais e profissionais. Durante a graduação, ela conciliou a rotina acadêmica com a maternidade e a vida familiar.
Marcela Barrozo ganhou notoriedade ainda criança em produções de grande audiência da televisão brasileira. Entre os trabalhos mais conhecidos estão as novelas Chocolate com Pimenta (2003) e Senhora do Destino (2004). Ao longo da carreira, também participou de outras produções na TV aberta, com um de seus trabalhos mais recentes na novela Gênesis, exibida em 2021.
Agora formada em odontologia, a ex-atriz afirma que encerra um ciclo na carreira artística para se dedicar à atuação na área da saúde.
