Centro Cultural TCU promove debate sobre protagonismo feminino

No Dia Internacional da Mulher, Centro Cultural TCU promove debate sobre protagonismo feminino no modernismo brasileiro

Centro Cultural TCU celebra Dia Internacional da Mulher - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o)

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Centro Cultural TCU promove, neste domingo (8/3), às 13h30, a roda de conversa Tarsila do Amaral e a representatividade feminina no Modernismo Brasileiro. Não é necessário fazer inscrição prévia, e a entrada é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. 

O debate terá a participação de Maria do Carmo Couto, professora adjunta de História da Arte no Instituto de Artes da UnB, e Fran Favero, artista e pesquisadora; a mediação é de Juliana Insua. O foco da conversa será o protagonismo das mulheres no modernismo brasileiro, tendo como ponto de partida a trajetória de Tarsila do Amaral e passando pela obra de artistas como Anita Malfatti e Djanira.

Após a roda de conversa, o grupo de música brasiliense Choro Delas se apresenta. O evento dialoga com a exposição Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral, com cerca de 60 obras da artista, em cartaz no Centro Cultural TCU até 10 de maio. 

Serviço

Tarsila do Amaral e a representatividade feminina no Modernismo Brasileiro

Neste domingo (8/3), às 13h30, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, térreo). Entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível. 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/03/2026 17:49
