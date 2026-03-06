Centro Cultural TCU promove debate sobre protagonismo feminino

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Centro Cultural TCU promove, neste domingo (8/3), às 13h30, a roda de conversa Tarsila do Amaral e a representatividade feminina no Modernismo Brasileiro. Não é necessário fazer inscrição prévia, e a entrada é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

O debate terá a participação de Maria do Carmo Couto, professora adjunta de História da Arte no Instituto de Artes da UnB, e Fran Favero, artista e pesquisadora; a mediação é de Juliana Insua. O foco da conversa será o protagonismo das mulheres no modernismo brasileiro, tendo como ponto de partida a trajetória de Tarsila do Amaral e passando pela obra de artistas como Anita Malfatti e Djanira.

Após a roda de conversa, o grupo de música brasiliense Choro Delas se apresenta. O evento dialoga com a exposição Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral, com cerca de 60 obras da artista, em cartaz no Centro Cultural TCU até 10 de maio.

Serviço

Tarsila do Amaral e a representatividade feminina no Modernismo Brasileiro

Neste domingo (8/3), às 13h30, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, térreo). Entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível.