Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (11/3)

DIA DE DESPREOCUPAÇÃO

Data estelar: Lua quarto minguante em Sagitário é Vazia o dia todo.

Hoje é um daqueles dias em que, se nossa civilização fosse pautada pela relação com o Todo do Sistema Solar em que existe, se declararia feriado e se incentivaria as pessoas a tirarem de cima de suas almas o peso dos compromissos, dívidas e problemas, para viver um tempo dedicado à despreocupação, à doce e leve despreocupação.

Porém, como a civilização nossa, que se gaba de moderna e sofisticada, é uma construção à parte do Universo, somos obrigados a continuar existindo como se pudéssemos impor condições ao corpo colossal e cósmico em que nos movimentamos e experimentamos ser.

O resultado disso é uma sequência de trapalhadas, que na melhor das hipóteses pode ser encarada com espírito hilário, mas na pior dessas se torna justificativa para todo tipo de violências.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Grandes coisas poderiam ser feitas se você tivesse os recursos disponíveis, mas não é assim que a vida funciona. Em primeiro lugar, entenda que, num dia como hoje, essas grandes coisas podem ser vividas na imaginação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se de repente tudo começar a parecer perigoso demais e a alma for tomada por um ataque de ansiedade, respire fundo, é tudo ilusão, porque ainda que haja perrengues infinitos para resolver, tudo irá da melhor forma possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Num dia como hoje é bastante fácil que as discordâncias habituais se transformem em conflitos hostis. Se você não deseja que isso aconteça, então será melhor adotar uma postura passiva e deixar as pessoas falarem sozinhas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Arrumar a bagunça é um exercício terapêutico que serve para você também ordenar um pouco os pensamentos, se livrando do entulho que atrapalha a percepção e diminui a clareza. Abra as gavetas e jogue fora o entulho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que você tiver vontade de fazer e que seja importante, há de ser amadurecido neste dia. Em primeiro lugar, para evitar precipitações insanas, e em segundo, o tempo está ao seu favor. Tenha isso em mente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Às vezes, dá vontade de mandar tudo para o inferno, mas considerando que dá essa vontade porque certas pessoas tornam tudo um inferno, melhor você orientar sua mente e coração numa outra direção diferente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tantas coisas para pensar e tão pouco tempo para se dedicar a isso. Essa é uma condição que não deve tomar todos os dias da vida. Hoje, por exemplo, mesmo que você tenha compromissos, seria sábio declarar feriado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As preocupações financeiras merecem descanso, porque está mais do que provado que na hora da ansiedade a alma não toma boas decisões. Por isso, descanse, suas preocupações estarão aí quando tiver saudade delas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muitas iniciativas poderiam ser tomadas, mas ainda que essas sejam as melhores possíveis, se forem postas em marcha na hora errada, se tornarão contraproducentes. Hoje não é dia propício para tomar iniciativas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A quietude é imprescindível num dia como hoje, porém, não espere que essa seja o resultado das circunstâncias ou da influência do meio ambiente, porque por aí será tudo o contrário. Decida a quietude no seu íntimo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

AQUÁRIO: Quando falamos que o mundo anda assim ou assado, é bom se lembrar que o mundo é feito de pessoas e, como você é também uma pessoa, ao falar do mundo, você se refere a todas as pessoas, inclusive você. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Reserve o dia para fazer planos, mesmo que esses sejam tão mirabolantes que a probabilidade de realização seja próxima ao impossível. Há dias em que a alma precisa ser livre para viajar na maionese.