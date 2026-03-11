InícioDiversão e Arte
Felipe Poeta assina single ao lado em parceria com Carlinhos Brown

A faixa está disponível em todas as plataformas digitais e conta com a participação de Ryan Newman e Patrícia Barros

O single já está disponível em todas as plataformas digitais - (crédito: Veve Milk )

Na última sexta-feira (6/3), o produtor e DJ Felipe Poeta lançou o single Boca risonha, em parceria com Carlinhos Brown. A faixa traz referências da cultura do marabaixo e do batuque, com elementos da música eletrônica — em um diálogo entre práticas tradicionais e produção contemporânea. Com participação de Ryan Newman e Patrícia Barros, a canção está disponível nas plataformas digitais. 

A composição de Boca risonha deixa explícita a alusão aos ritmos tradicionais do Amapá e aborda temas relacionados à ancestralidade afro-amazônica, espiritualidade, quilombos e à relação do povo com o rio, a floresta e a memória coletiva. A letra cita localidades do estado brasileiro e convida o ouvinte a se aproximar da cultura associada à formação histórica da região. 

Entre os intérpretes, estão Ryan Newman, Jhimmy Feiches, Patrícia Bastos e Fineias Nelluty, artistas amapaenses que fortalecem o elo entre tradição e contemporaneidade da faixa. Com uma carreira recheada de sucessos, incluindo 7 velas, Sementinha do Mal e Pedras amarelas, Felipe Poeta acumula mais de 19 mil ouvintes mensais no Spotify. A faixa marca o segundo lançamento do ano, logo após Canceriana

postado em 11/03/2026
postado em 11/03/2026
