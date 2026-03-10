Rihanna deixa casa em Los Angeles após tiros contra a mansão

A cantora Rihanna deixou a casa onde morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, após a mansão da artista ser alvo de disparos no último domingo (8/3). A suspeita do ataque foi identificada pela polícia e presa sob acusação de tentativa de homicídio.

Segundo informações do Departamento de Polícia de Los Angeles, entre cinco e sete tiros foram disparados contra a propriedade localizada em Beverly Hills. Os disparos atingiram a cerca da residência, mas não chegaram à estrutura da casa. Apesar de haver pessoas no local no momento do ataque, ninguém ficou ferido.

De acordo com o portal TMZ, funcionários da artista foram vistos retirando malas da mansão na segunda-feira (9) e colocando os pertences em carros. Um segurança também carregava um berço portátil, possivelmente pertencente à filha mais nova de Rihanna, Rocki Irish. No mesmo dia, imagens registraram a cantora embarcando em um avião no aeroporto de Van Nuys Airport, deixando a cidade.

A polícia identificou a autora dos disparos como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos. Ela foi levada para a cadeia do Condado de Los Angeles e permanece sob custódia. A Justiça estabeleceu uma fiança no valor de US$ 10.225 (cerca de R$ 50 mil) para eventual liberação, mas que, até o momento, não foi pago.

As autoridades informaram que ainda não há confirmação de vínculo entre a suspeita e a cantora, bem como não se sabe as motivações para o crime. Postagens antigas nas redes sociais indicariam que Ortiz demonstrava interesse pela artista, o que agora faz parte da investigação.

Rihanna vive na mansão com o rapper ASAP Rocky e os três filhos do casal. O mais novo nasceu em setembro de 2025.

Além da carreira musical, a cantora também atua como empresária e, recentemente, voltou ao estúdio para trabalhar em novas músicas. Seu último álbum, Anti, foi lançado em 2016.