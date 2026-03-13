Zé Regino apresenta espetáculo criado especialmente para os bebês

Quinto trabalho de Zé Regino voltado à primeira infância, O Concerto: Palhaçaria para Bebês é um espetáculo pensado para interagir com os bebês de 6 meses a 5 anos, que são coautores do espetáculo. Gratuito e em cartaz no Teatro Brasília Shopping neste sábado (14/2) e nos dias 21 e 28, às 11h, O Concerto quer fazer dos pequenos participantes ativos da criação.

Leia também: Projeto Arte e Engenho homenageia Nise da Silveira em Sobradinho

Diante do olhar curioso dos pequenos, até objetos inanimados ganham alma e som. É nesse universo de descobertas sensoriais que os bebês são convidados a mergulhar para descobrir que a música nasce da brincadeira e a plateia se torna parte da orquestra. Com duração de aproximadamente 40 minutos, a montagem aposta na comunicação não verbal, na musicalidade e no afeto, elementos que criam um ambiente acolhedor para bebês e adultos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O espetáculo acompanha o palhaço Zambelê que, durante a trajetória experimenta, erra, insiste e encontra na manipulação dos objetos a possibilidade de criar ritmos e melodias. No espetáculo, o concerto só se completa quando os bebês respondem, interagem e, com seus próprios gestos e sons, compõem a melodia coletiva. Sem palavras ou com elas substituídas por onomatopeias, a comunicação acontece pelo olhar, pelo toque sonoro e pela presença afetiva.

A Mostra Teatral de Brasília é produzida pela Estrella Cultura e Arte e traz programação diversificada no Teatro Brasília Shopping. O projeto reúne espetáculos adultos, infantis e juvenis, com curadoria cuidadosa e ações de democratização cultural, incluindo ingressos gratuitos e acessíveis.

Serviço

O Concerto: Palhaçaria para Bebês

Todos os sábados durante março, às 11h , no Teatro Brasília Shopping. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla. Indicado para bebês de seis meses a cinco anos.