Cia de Cantores Líricos de Brasília apresenta ópera 'Adriana Lecouvreur'

Em homenagem ao Mês da Mulher, a Cia de Cantores Líricos de Brasília apresentará quatro sessões gratuitas da ópera Adriana Lecouvreur, do italiano Francesco Cilea. O espetáculo estará em cartaz neste sábado (14/3) e no domingo (15/3), no Teatro Newton Rossi (Sesc Ceilândia); e nos dias 21 e 22 de março, no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília. Todas as apresentações começam às 19h.

A ópera resgata a história de Adrienne Lecouvreur, atriz francesa do século 18. No enredo, a atriz Adriana Lecouvreur (Renata Dourado) e a Princesa de Bouillon (Erika Kallina) disputam o amor do conde Maurizio da Saxônia (Rafael Ribeiro). A rivalidade, que terminará em tragédia, mostra o confronto entre uma artista livre e uma mulher ainda vinculada aos modelos tradicionais de poder e hierarquia social.

Durante o espetáculo, os cenários se alternam entre os bastidores de um antigo teatro, onde Adriana constrói a carreira como atriz, e uma casa de campo. Adriana Lecouvreur tem direção cênica de James Fensterseifer e regência do maestro Felipe Ayala, com orquestra que reúne 24 músicos, solistas e coro.

Serviço

Adriana Lecouvreur

Da Cia de Cantores Líricos de Brasília. Neste sábado (14/3) e domingo (15/3), no Teatro Newton Rossi, do Sesc Ceilândia (QNN 27, Área Especial, lote B, Ceilândia Norte); e nos dias 21 e 22 de março, no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília (602 Sul). Todas as sessões às 19h. Entrada gratuita.