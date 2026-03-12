Brasília recebe Festival Claudio Santoro aq partir desta quinta (12/3)

Fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e do Departamento de Música da UnB, Claudio Santoro deixou um legado que perpassa gerações. É por esse legado que o maestro Matheus Avlis criou o Festival Claudio Santoro, que tem início hoje (12/3) às 20h e segue até domingo (15/3) com concertos e recitais espalhados pela cidade.
Organizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o evento terá sessões no Complexo Cultural de Samambaia, no Centro Cultural da Adunb e na Casa Thomas Jefferson, que recebem a Orquestra do Festival, formada por mais de 50 músicos residentes no DF, a mezzo soprano Denise de Freitas e o pianista Alessandro Santoro, filho de Claudio Santoro.
No Festival, as apresentações serão em ordem cronológica, como forma de convidar o público a compreender o desenvolvimento do pensamento musical do compositor. Além disso, Alessandro reservou surpresas para o público, como uma valsa escrita pela mãe, Gisèle Santoro.
Serviço
Festival Claudio Santoro 2026
Nesta quinta-feira (12/3), às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia, Concerto da Orquestra do Festival. Sexta-feria (13/3), às 20h, na Casa Thomas Jefferson, recital Canções de amor — As Canções de Santoro e Vinicius de Moraes, com Denise de Freitas e Alessandro Santoro. Sábado (14/3), às 20h, no Centro Cultural da AdUnB, Concerto da Orquestra do Festival. Domingo (15/3), às 19h, na Casa Tomas Jefferson, recital Canções sem palavras — Peças inéditas para piano, com Alessandro Santoro.
