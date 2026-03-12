Espetáculo God Save The Queen retorna a Brasília com show em maio

O espetáculo God Save The Queen retorna a Brasília no dia 15 de maio como um dos destinos da South American Tour 2026, que percorrerá quatro países e dez capitais do continente. O concerto é parte da nova temporada do grupo argentino e será realizado no Ulysses Centro de Convenções. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O grupo busca recriar a potência sonora, os arranjos originais e, principalmente, a energia dos lendários concertos da banda Queen. Todos os clássicos, como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love e Don’t Stop Me Now, estarão presentes no espetáculo. Além das músicas, cada detalhe do palco e dos figurinos é trabalhado com o objetivo de levar o público à atmosfera dos shows históricos da banda liderada por Freddie Mercury.

Reconhecido por sua semelhança vocal e performática com Freddie Mercury, Pablo Padín é o vocalista que comanda o palco no show, apontado frequentemente por fãs e críticos como um dos intérpretes mais fieis do cantor britânico.

A apresentação promete uma noite nostálgica e emotiva, com 25 anos de carreira, o grupo se consolidou como referência global quando o assunto é tributo a banda Queen.





Serviço

God Save The Queen

No Ulysses Centro de Convenções, dia 15 de maio às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$90 na Bilheteria Digital.