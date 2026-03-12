InícioDiversão e Arte
CINEMA

Elenco e nova rivalidade: os detalhes do trailer de 'O diabo veste Prada 2'

Miranda enfrenta o declínio da mídia impressa e rivaliza com Emily, agora executiva de um grupo de luxo

Filme chega aos cinemas em 30 de abril - (crédito: Reprodução)
Filme chega aos cinemas em 30 de abril - (crédito: Reprodução)

A aguardada continuação de O diabo veste Prada acaba de ganhar novidades. Nesta quinta-feira (12/3), a 20th Century Studios divulgou um novo teaser trailer de O Diabo Veste Prada 2. O estúdio também revelou um pôster luxuoso destacando o retorno de Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por 20th Century Studios (@20thcenturystudios)

O projeto foi confirmado pela The Walt Disney Company em julho do ano passado e tem estreia marcada nos cinemas para 30 de abril. Na sequência, a carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio com o enfraquecimento da mídia impressa, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente.

Lançado originalmente em 2006 e inspirado no romance homônimo publicado em 2003, O Diabo Veste Prada acompanha Andy (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada que consegue emprego na prestigiada revista de moda Runway. No trabalho, ela passa a atuar como assistente da temida editora Miranda Priestly, personagem interpretada por Meryl Streep.

Ao longo da trama, Andy enfrenta as pressões do ambiente competitivo da revista e começa a questionar se consegue permanecer naquele cargo. O longa foi dirigido por David Frankel e contou ainda com nomes como Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer no elenco. Produzido com orçamento de US$ 35 milhões, o filme se tornou um grande sucesso de público, arrecadando mais de US$ 326 milhões nas bilheterias mundiais.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 12/03/2026 15:14
SIGA
x