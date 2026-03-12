Elenco e nova rivalidade: os detalhes do trailer de 'O diabo veste Prada 2'

A aguardada continuação de O diabo veste Prada acaba de ganhar novidades. Nesta quinta-feira (12/3), a 20th Century Studios divulgou um novo teaser trailer de O Diabo Veste Prada 2. O estúdio também revelou um pôster luxuoso destacando o retorno de Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci e Emily Blunt.

O projeto foi confirmado pela The Walt Disney Company em julho do ano passado e tem estreia marcada nos cinemas para 30 de abril. Na sequência, a carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio com o enfraquecimento da mídia impressa, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente.

Lançado originalmente em 2006 e inspirado no romance homônimo publicado em 2003, O Diabo Veste Prada acompanha Andy (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada que consegue emprego na prestigiada revista de moda Runway. No trabalho, ela passa a atuar como assistente da temida editora Miranda Priestly, personagem interpretada por Meryl Streep.

Ao longo da trama, Andy enfrenta as pressões do ambiente competitivo da revista e começa a questionar se consegue permanecer naquele cargo. O longa foi dirigido por David Frankel e contou ainda com nomes como Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer no elenco. Produzido com orçamento de US$ 35 milhões, o filme se tornou um grande sucesso de público, arrecadando mais de US$ 326 milhões nas bilheterias mundiais.