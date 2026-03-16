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Galeria A Pilastra inaugura mostra sobre carnaval nesta quinta (19/3)

'Carnavalesco Canibalesco', de Badu, usa materiais recolhidos de sambódromos do Brasil; exposição fica em cartaz até 24 de abril na galeria A Pilastra

Exposição de Badu comemora a importância do carnaval - (crédito: Rubens Filho)
Exposição de Badu comemora a importância do carnaval - (crédito: Rubens Filho)

A galeria A Pilastra inaugura, nesta quinta-feira (19/3), a exposição Carnavalesco Canibalesco, do artista paraibano Badu. O evento tem início às 19h e a entrada é gratuita. Na mostra, o artista reúne pinturas, bordados e objetos, misturando técnicas tradicionais da arte contemporânea com práticas artísticas do carnaval. 

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A matéria-prima da exposição vem de fragmentos de fantasias e alegorias recolhidos dos sambódromos do Anhembi, em São Paulo; Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro; e Sambão do Povo, no Espírito Santo. Com curadoria de Geovanna Belizze, Carnavalesco Canibalesco busca reafirmar o corpo como local de celebração e afeto, ressaltando a importância da festa popular mesmo após o fim das comemorações de carnaval

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Carnavalesco Canibalesco fica em cartaz até 24 de abril, com visitação aberta entre quarta-feira e sábado, de 14h às 19h. Residente de Goiânia, essa é a primeira exposição individual de Badu, mestre em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG), fora da capital goiana. 

Serviço

Abertura de Carnavalesco Canibalesco

De Badu. Quinta-feira (19/3), na galeria A Pilastra (Guará II, QE 40, rua 09, lote 8), às 19h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/03/2026 17:54
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