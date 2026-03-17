GTA 6 pode demorar mais de um ano para chegar ao PC; entenda

O histórico recente da Rockstar ajuda a prever esse intervalo. GTA V chegou primeiro aos consoles em setembro de 2013 e só foi lançado para PC em abril de 2015, cerca de 19 meses depois. - (crédito: Observatorio do Cinema)

GTA 6 está previsto para chegar em novembro deste ano, marcando o retorno da principal franquia da Rockstar após mais de uma década. No entanto, nem todos os jogadores poderão aproveitar o lançamento no mesmo momento.

Assim como aconteceu com títulos anteriores do estúdio, a versão para PC deve chegar apenas após o lançamento nos consoles. Isso significa que quem joga exclusivamente no computador pode ter que esperar um longo período até ter acesso ao jogo.

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Histórico da Rockstar indica possível atraso

O histórico recente da Rockstar ajuda a prever esse intervalo. GTA V chegou primeiro aos consoles em setembro de 2013 e só foi lançado para PC em abril de 2015, cerca de 19 meses depois.

Já Red Dead Redemption 2 teve um intervalo menor. O jogo estreou nos consoles em outubro de 2018 e ganhou versão para PC aproximadamente um ano depois.

Se a estratégia mais recente servir como referência, é possível que GTA 6 só chegue ao PC no final de 2027, possivelmente durante o período de Natal.

A Rockstar costuma priorizar as versões para console antes de levar seus jogos ao PC. A decisão também está ligada a desafios técnicos e de segurança, como o combate a trapaças e hacks no modo online, que costumam exigir mais tempo de desenvolvimento na plataforma.

O lançamento de GTA 6 está marcado para o dia 19 de novembro, com versões confirmadas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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