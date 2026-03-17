Inscrições abertas para o Festival Internacional de Cinema de Brasília

Cine Brasília recebe o Biff entre 29 de abril e 3 de maio - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

As inscrições para o Festival Internacional de Cinema de Brasília (Biff) estão abertas até sexta-feira (20/3), pelo site oficial do festival e pela plataforma FilmFreeway. Podem ser submetidos às mostras competitivas longas-metragens feitos em 2025 e 2026, dirigidos por cineastas em até o terceiro filme da carreira.

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A programação do festival é composta por duas competições principais: Mostra Competitiva de Longas-Metragens, com cinco filmes selecionados por curadoria especializada, e a Biff Junior, dedicada ao público jovem e com três projetos escolhidos. A edição de 2026 será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio, no Cine Brasília, e a entrada é gratuita.

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Para a edição deste ano, o Biff firmou parceria com a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio, com o objetivo de promover a circulação de obras contemporâneas e reafirmar o compromisso com o cinema negro e feminino. O festival também fará uma homenagem à produtora Gullane, com exibições de três produções do catálogo da empresa: O ano em que meus pais saíram de férias (2006), Que horas ela volta? (2015) e Arca de Noé (2024).

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Serviço

Inscrições para o Festival Internacional de Cinema de Brasília (Biff)

Até sexta-feira (20/3), por meio do site oficial do Biff e pela plataforma FilmFreeway. Inscrições gratuitas.