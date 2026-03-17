Peça sobre obra de Clarice Lispector faz apresentação especial no mês da mulher

Cena do espetáculo "Se Eu Fosse Eu - Clarices" - (crédito: James Click )

Em cartaz de 19 a 22 de março, o espetáculo Se eu fosse eu — Clarices será apresentado no Espaço Cultural Renato Russo de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos disponíveis no Sympla.

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O espetáculo estreou em 2023, após uma série de oficinas ministradas para adolescentes de escolas públicas e mulheres em situação de vulnerabilidade. A peça apresenta questões da vivência feminina através da releitura de três contos de Clarice Lispector: O ovo e a galinha, Miss Algrave e Perdoando Deus.

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A encenação será realizada em uma cozinha, enquanto a figura feminina toma chá e faz bolo, onde os ingredientes são seus questionamentos profundos sobre a vida. Assim como Lispector, que escrevia em casa enquanto criava sozinha seus filhos e dava conta das demais tarefas, a encenação busca representar a maioria das mulheres.

Desde a estreia, o espetáculo é apresentado anualmente em alusão ao 8 de março, dia internacional da mulher. Desenvolvida, dirigida e encenada pelas atrizes Camila Guerra, Juliana Drummond e Rosana Viegas, a peç atem realização da Agrupação Teatral Amacaca (ATA). “Somos três atrizes-diretoras destilando palavras de uma grande autora que tem como uma das principais características de sua escrita os monólogos interiores que, a partir de dispositivos do cotidiano, em fatos como se deparar com um ovo na cozinha ao acordar, ou ainda ver um rato na calçada, tem epifanias sobre a própria existência”, explica Rosana.

Serviço

Se Eu Fosse Eu - Clarices

Espaço Cultural Renato Russo na 508 Sul - Sala Multiuso Túllio Guimarães. De 19/03 a 22/03, de quinta a sábado às 20h e domingo às 19h. Ingressos a partir de R$80 (inteira) no site Sympla. Não indicado para menores de 18 anos.