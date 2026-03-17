Grupo liquidificador celebra 15 anos com montagem de Frankenstein

No dia 26 de março, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a estreia nacional do espetáculo Frankenstein, de Mary Shelley. Assinada pelo Grupo Liquidificador, amontagem celebra 15 anos do coletivo. A temporada de apresentações se estende até o dia 19 de abril, de quinta a domingo, às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site do CCBB.

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A montagem é inspirada na obra icônica Frankenstein, da escritora Mary Shelley. A encenação propõe uma releitura contemporânea do romance ao dialogar com temas como tecnologia e Inteligência Artificial. A peça busca se aproximar da ideia original da escritora inglesa e colocaa autora em cena em confronto direto com a própria criatura. A proposta discute questões éticas e humanas relacionadas ao avanço tecnológico.

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O espetáculo aposta em linguagem não realista, combinando trilha sonora, iluminação e cenário para criar um ambiente híbrido entre palestra, ficção científica, drama e humor. A dramaturgia é assinada por Fernando de Carvalho, com direção de Fernanda Alpino e atuação de Ana Quintas e Larissa Souza.

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Paralelamente às apresentações, o grupo promove a residência artística gratuita Monstros Generativos, voltada a artistas interessados em criação cênica contemporânea. A atividade será realizada entre 30 de março e 8 de abril no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul e inclui seis encontros formativos. Ao final do processo, os participantes apresentarão ao público os resultados desenvolvidos durante a residência.

Serviço

Grupo Liquidificador apresenta Frankenstein

A partir do dia 26 de março até o dia 19 de abril, de quinta a domingo, ás 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília CCBB. Ingressos disponíveis na bilheteria do CCBB. Classificação indicativa:14 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco