'One Piece': por que atriz de Miss Wednesday parece tão familiar

Chandran surge na história como uma das figuras mais curiosas da nova temporada. - (crédito: Observatorio do Cinema)

A 2ª temporada do live-action de One Piece finalmente chegou à Netflix e trouxe uma nova leva de personagens importantes para a história. Entre eles está Miss Wednesday, também conhecida como Nefertari Vivi, interpretada pela atriz Charithra Chandran.

Embora a adaptação faça algumas mudanças em relação ao anime e ao mangá, a série tem se mantido fiel ao espírito da obra criada por Eiichiro Oda. Um dos elementos que mais chamam atenção é o elenco, cuidadosamente escolhido e aprovado pelo próprio autor.

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Chandran surge na história como uma das figuras mais curiosas da nova temporada. Sua personagem aparece originalmente no capítulo 103 do mangá e passa a integrar uma parte crucial da jornada dos Chapéus de Palha rumo à Grand Line.

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Carreira da atriz antes de One Piece

Antes de entrar no universo de One Piece, Charithra Chandran já havia participado de diversas produções de destaque. Sua estreia na televisão aconteceu na série de espionagem Alex Rider, lançada em 2021.

O grande salto na carreira veio pouco depois, quando interpretou Edwina Sharma na segunda temporada de Bridgerton, sucesso da Netflix que ajudou a colocar seu nome em evidência internacionalmente.

Além da televisão, Chandran também atuou em produções teatrais e adaptações em áudio. Entre os trabalhos estão a peça Camille, de Pam Gems, e Instructions for a Teenage Armageddon, de Rosie Day, que marcou sua estreia no West End.

A atriz também participou de projetos como Fight or Flight, Star Wars: Visions e Duna: A Profecia. Outro trabalho em desenvolvimento é Song of the Sun God, minissérie dramática baseada no romance de Shankari Chandran.

Quem é Miss Wednesday na série

Na 2ª temporada de One Piece, Miss Wednesday é apresentada como uma caçadora de recompensas que atua ao lado de Mr. 9. Os dois trabalham para a organização Baroque Works e aparecem durante os eventos ligados ao arco da Reverse Mountain.

A nova fase da série eleva os riscos para a tripulação de Luffy, que agora segue rumo à Grand Line em busca do lendário tesouro One Piece. O arco também amplia o número de inimigos e aliados encontrados pelo grupo ao longo da jornada.

Sem entrar em spoilers sobre a verdadeira identidade da personagem, Miss Wednesday se torna uma peça importante na trama. Sua presença ajuda a reforçar a complexidade moral do mundo de One Piece, onde piratas e marinheiros muitas vezes se veem em lados opostos, mas podem compartilhar objetivos semelhantes.

As duas temporadas de One Piece estão disponíveis na Netflix. A 3ª temporada já começou a ser filmada.

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