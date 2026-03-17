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TELEVISÃO

"Eu quem correu atrás", afirma Cariucha sobre contrato com RedeTV

Nova apresentadora do Superpop quer arrancar risadas do público

Fui eu quem correu atrás, afirma Cariúcha sobre contrato com a RedeTV! - (crédito: Observatorio da TV)
Fui eu quem correu atrás, afirma Cariúcha sobre contrato com a RedeTV! - (crédito: Observatorio da TV)

A apresentadora e influenciadora Cariúcha vive uma fase de transformação na carreira. Prestes a assumir o comando do Superpop, na RedeTV!, ela revela que a mudança de emissora partiu de sua própria iniciativa.

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Fui eu quem correu atrás, contou em entrevista ao F5. Enviei uma mensagem e depois soube que meu nome já havia sido cogitado, mas não acreditavam que eu aceitaria, já que estava bem no SBT. A decisão de trocar o certo pelo incerto não foi simples, mas teve um motivo claro: Quem vem de baixo precisa agarrar as oportunidades. Pensei muito na minha família, nos meus filhos e na minha mãe.

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Um dos maiores objetivos de Cariúcha hoje é realizar o sonho da mãe: Quero comprar uma casa em condomínio para ela em Nova Iguaçu. É o desejo dela, e quero dar isso antes que seja tarde.

Acostumada a arriscar, ela lembra de sua trajetória marcada por dificuldades. Cheguei a São Paulo com apenas R$ 300, o nome no SPC e ordem de despejo. Foi tudo ou nada.

Agora, diante do desafio de substituir Luciana Gimenez e comandar um programa sozinha, admite sentir uma mistura de emoções: Medo, ansiedade, curiosidade tudo junto. Mas estou confiante. Quem vem de baixo já passou pela escola da vida.

Seu objetivo no Superpop é simples: divertir o público. O povo sofre muito. Quando liga a TV, quer esquecer os problemas. Eu já fui telespectadora e sei como é. Quero arrancar risadas e aliviar as dificuldades.

Animada com a nova fase, ela acredita que o programa terá forte identificação com os espectadores: Quero resgatar programas raiz, tipo Esquenta. Vou levar samba, funk, favela, minha história. O povo vai se reconhecer ali.

Após quase duas décadas tentando espaço na televisão, Cariúcha sente que finalmente chegou sua hora: São quase 20 anos de luta. Agora parece que a vida está sorrindo para mim. Medo de cancelamento? Nenhum. Eu já nasci cancelada.

 

*Estagiário sob supervisão de ...
 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 17/03/2026 16:38
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