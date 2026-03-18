O Monastério: Suspense da Netflix investiga fenômenos em convento isolado

O filme O Monastério, disponível no catálogo da Netflix, apresenta uma narrativa centrada em acontecimentos inexplicáveis dentro de um convento afastado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A produção acompanha a chegada de um investigador com experiência em eventos incomuns, enviado para apurar relatos envolvendo uma freira e possíveis manifestações fora do comum.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A trama se desenvolve a partir da convivência entre o protagonista e as religiosas que habitam o local. À medida que avança na investigação, ele se depara com relatos contraditórios e comportamentos que levantam dúvidas sobre o que de fato está acontecendo.
O ambiente isolado contribui para intensificar a sensação de incerteza, enquanto novos episódios passam a ocorrer com maior frequência. Durante a apuração, o investigador passa a questionar as versões apresentadas e busca compreender a origem dos fenômenos.
A relação com a jovem freira no centro dos acontecimentos ganha destaque, ampliando o foco da narrativa para aspectos ligados à fé, culpa e experiências individuais.
Com duração aproximada de 1h30, o filme constrói sua história por meio de eventos progressivos e interações entre os personagens. A narrativa explora elementos ligados ao desconhecido e às interpretações humanas diante de situações incomuns, situando a trama em um espaço onde crenças e realidade se cruzam constantemente.
O texto O Monastério na Netflix: filme acompanha investigação de fenômenos misteriosos em convento isolado foi publicado primeiro no Observatório da TV.
Saiba Mais
- Diversão e Arte O Estúdio: Madonna pode aparecer na 2ª temporada da série do Apple TV
- Diversão e Arte Homem-Aranha 4: Trailer pode ter dado grande spoiler de Demolidor: Renascido
- Diversão e Arte 'Mulheres Imperfeitas': nova série de suspense estreia no Apple TV
- Diversão e Arte Xamã, o Bagdá de Três Graças, compartilha foto rara com a filha e encanta internautas
- Diversão e Arte Criadora de Bridgerton sinaliza novo spin-off focado em Violet
- Diversão e Arte Antologia que homenageia poetas brasileiras tem lançamento na Circulares