O Monastério: Suspense da Netflix investiga fenômenos em convento isolado

O Monastério na Netflix: filme acompanha investigação de fenômenos misteriosos em convento isolado - (crédito: Observatorio da TV)

O filme O Monastério, disponível no catálogo da Netflix, apresenta uma narrativa centrada em acontecimentos inexplicáveis dentro de um convento afastado.

A produção acompanha a chegada de um investigador com experiência em eventos incomuns, enviado para apurar relatos envolvendo uma freira e possíveis manifestações fora do comum.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A trama se desenvolve a partir da convivência entre o protagonista e as religiosas que habitam o local. À medida que avança na investigação, ele se depara com relatos contraditórios e comportamentos que levantam dúvidas sobre o que de fato está acontecendo.

O ambiente isolado contribui para intensificar a sensação de incerteza, enquanto novos episódios passam a ocorrer com maior frequência. Durante a apuração, o investigador passa a questionar as versões apresentadas e busca compreender a origem dos fenômenos.

Leia mais aqui: O Estúdio: Madonna pode aparecer na 2ª temporada da série do Apple TV

A relação com a jovem freira no centro dos acontecimentos ganha destaque, ampliando o foco da narrativa para aspectos ligados à fé, culpa e experiências individuais.

Com duração aproximada de 1h30, o filme constrói sua história por meio de eventos progressivos e interações entre os personagens. A narrativa explora elementos ligados ao desconhecido e às interpretações humanas diante de situações incomuns, situando a trama em um espaço onde crenças e realidade se cruzam constantemente.

O texto O Monastério na Netflix: filme acompanha investigação de fenômenos misteriosos em convento isolado foi publicado primeiro no Observatório da TV.