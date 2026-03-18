O Estúdio: Madonna pode aparecer na 2ª temporada da série do Apple TV

A série contou com participações de peso em seu primeiro ano, incluindo nomes como Martin Scorsese, Charlize Theron e Zac Efron - (crédito: Observatorio do Cinema)

Madonna pode estar a caminho de retornar à atuação na segunda temporada de O Studio, série de comédia estrelada por Seth Rogen. A artista publicou uma imagem nas redes sociais que sugere sua participação nas filmagens na Europa.

Na postagem, Madonna aparece em uma gôndola em Veneza, na Itália, enquanto lê um roteiro. A legenda, The Italian job, levantou especulações sobre sua presença na nova temporada da produção.

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Madonna gravou, na cidade italiana, o clipe de seu hit de 1984 Like a Virgin, que rapidamente se tornou um de seus momentos mais icônicos e memoráveis da cultura pop até hoje.

Além disso, fotos de bastidores divulgadas nas redes mostram a cantora supostamente no set da série do Apple TV, reforçando os rumores de sua participação.

Ainda não há confirmação oficial sobre o papel de Madonna, nem se ela interpretará a si mesma, como ocorreu com diversas participações especiais na primeira temporada.

Tudo sobre O Estúdio

O Estúdio acompanha Matt Remick, um executivo que assume a presidência de um estúdio fictício em Hollywood e precisa lidar com os desafios da indústria. A produção é estrelada e cocriada por Seth Rogen.

A série contou com participações de peso em seu primeiro ano, incluindo nomes como Martin Scorsese, Charlize Theron e Zac Efron.

O Estúdio está disponível na Apple TV+. O 2º ano ainda não tem previsão de estreia.