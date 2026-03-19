Ator Chuck Norris é hospitalizado após emergência médica

Chuck Norris foi hospitalizado após sofrer uma emergência médica no Havaí. De acordo com o TMZ, o incidente aconteceu nas últimas 24 horas na ilha de Kauai, mas a natureza do problema não foi divulgada.
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Segundo a publicação, o ator está em bom estado e manteve o bom humor mesmo após o ocorrido.
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O astro de Walker, Texas Ranger estava na ilha treinando quando o problema aconteceu. Ainda segundo o TMZ, Norris havia conversado normalmente com um amigo por telefone no dia anterior, o que indica que o quadro pode ter surgido de forma repentina.
No início do mês, o ator completou 86 anos e celebrou a data nas redes sociais com um vídeo treinando. Na publicação, ele brincou com a própria idade.
Eu não envelheço. Eu evoluo, escreveu. Hoje faço 86 anos. Nada como um pouco de ação para se sentir jovem. Sou grato por mais um ano, boa saúde e a chance de continuar fazendo o que amo.
Chuck Norris é conhecido por sua carreira no cinema e na televisão, além de sua trajetória nas artes marciais, onde conquistou diversos títulos e criou seus próprios estilos.
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