Adriana Araújo relembra saída da Record: 'Chorei'

Adriana Araújo compartilhou sua versão dos bastidores da demissão da Record, emissora onde trabalhou por 15 anos e apresentou o principal telejornal da casa.
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Em entrevista ao programa Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi no Canal UOL, a jornalista classificou sua saída, ocorrida em plena pandemia de covid-19, como uma situação bastante traumática.
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Segundo Adriana, em 21 de abril de 2020, enquanto Manaus enfrentava um colapso hospitalar, ela foi obrigada a anunciar uma reportagem sobre reeducação alimentar de macacos. A demissão aconteceu em março de 2021. Eu tinha que seguir a linha editorial e cumprir ordens, mas internamente questionei situações muito graves e sabia que isso traria dificuldades para mim, como de fato trouxe, relatou.
Na época, a emissora divulgou nota oficial: A Record TV informa que Adriana Araújo deixa a emissora. As partes, em comum acordo, decidiram não renovar o contrato atual. Procurada novamente, a Record ainda não respondeu às declarações.
A jornalista relembrou o impacto emocional daquele dia: Saí aos prantos da bancada, cumpri o que tinha que ser cumprido e disse internamente que achava aquilo criminoso. Por conta de processos judiciais em andamento contra a emissora, Adriana prefere não se aprofundar no tema. Atualmente, ela é âncora do Jornal da Band.
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