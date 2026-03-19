Camille Bertault traz o jazz contemporâneo francês para Brasília

A cantora e compositora francesa, Camille Bertault, apresenta seu jazz contemporâneo no projeto Som Lá em Casa - (crédito: Isaac Namias)

Artista francesa de jazz contemporâneo, Camille Bertault se apresenta pelo projeto Som lá em Casa, no IVV Swine Bar, neste sábado (21/3), a partir das 19h. Camille mescla o jazz francês com características da música brasileira e da música erudita em seus shows. Os ingressos estão esgotados.

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No show deste sábado (21/3), ela vai viajar por diferentes álbuns autorais, por meio da mistura de discos recentes com outros produzidos ao longo da carreira. Entre eles, as produções, Pas de Géant (2018), Le Tigre (2020) e Bonjour Mon Amour (2023) estão incluídas. A banda que a acompanha é formada por Julien Alour (trompete), Misael Silvestre (piano), Cuca Teixeira (bateria) e Carlinhos Noronha (baixo).

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Camille se especializou em jazz no Conservatoire de Paris. Lá, se definiu como artista, criou sua vocalidade única e versatilidade de ritmos. Ela coleciona estudos em teatro, dança e ópera. Além disso, é reconhecida pelo Conservatório de Nice pelas habilidades no piano.

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Bertault tem forte ligação com o Brasil: além de falar portugês fluentemente, já se apresentou no palco com alguns artistas brasileiros como Ivan Lins, Ed Motta, Vanessa Moreno, Nelson Faria e Salomão Soares. Depois da apresentação em Brasília, ela continua a turnê pelo Brasil e vai para Belém, João Pessoa, Olinda e Campinas.

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Em 2022, ela gravou o disco Brazil Session com artistas de música instrumental e, desse projeto, surgiu o álbum Voz e Vocês (2025). Nesta produção, ela entrelaça ainda mais os laços com o Brasil, inclui colaborações com artistas nacionais e mistura diferentes estilos musicais brasileiros como a bossa nova, o samba e o choro com as canções autorais dela.

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Serviço

Neste sábado (21/3), a partir das 19h, No IVV Swine Bar (Asa Norte CLN 314 Loja 21). Os ingressos estão esgotados. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel