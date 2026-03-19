Cia Ruiva encerra temporada de apresentações de 'Três mulheres baixas'

Helen Cris, Irina Buss e Monique Alvarenga atuam em 'Três mulheres baixas' - (crédito: Isabela França (com aplicação de IA)/Divulgação)

Em 2018, Alexandre Ribondi, com a Cia Ruiva, levou aos palcos, pela primeira vez, o espetáculo Três mulheres baixas. A inspiração para a peça surgiu a partir de conversas e amizades com mulheres acima dos 40 anos e das obras Três mulheres altas, de Edward Albee, e As três irmãs, de Tchekhov. Passados oito anos, a peça foi adaptada para se adequar ao momento de vida das atrizes: o tema do espetáculo é a menopausa e a desinformação ao redor do assunto.

Neste domingo (22/3), a Cia Ruiva encerra essa temporada de apresentações de Três mulheres baixas no Espaço Multicultural Casa dos Quatro, em sessão única às 19h. Os ingressos custam a partir de R$25 e estão à venda no site Sympla.

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Na peça, as amigas Alzira (Irina Buss), Gertrudes (Helen Cris) e Iolanda (Monique Alvarenga) alugam uma casa na praia para fortalecer o vínculo de amizade. Do encontro, surgem reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, violência, direitos conquistados, a maternidade e a menopausa.

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Serviço

Três mulheres baixas

Neste domingo (22/3), às 19h, no Espaço Multicultural Casa dos Quatro (708 Norte). Ingressos a partir de R$25, à venda no Sympla.