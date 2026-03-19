Novela com Angelique Boyer é a nova aposta do SBT

No Brasil, o SBT já produziu uma versão em 2001 chamada Amor e Ódio, estrelada por Suzy Rego e Daniel Boaventura - (crédito: Observatorio da TV)





O SBT decidiu apostar em uma novela protagonizada por Angelique Boyer, uma das atrizes mexicanas mais reconhecidas pelo público brasileiro, para tentar elevar seus índices de audiência no horário nobre. A emissora vai colocar no ar Domenica Montero, produção da Televisa lançada em 2025.

A estreia está prevista para o início de abril, ocupando a faixa das 20h45 e substituindo Presente de Amor (2025), que não conseguiu boa repercussão. A direção já acelerou a edição para retirar a trama do ar o quanto antes.

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Domenica Montero é uma história familiar ao público: trata-se de uma nova versão da novela homônima de 1978, que originou outras adaptações como La Dueña (1996) e Soy tu Dueña (2010), todas inspiradas na radionovela cubana La Doña, de Inés Rodena.

No Brasil, o SBT já produziu uma versão em 2001 chamada Amor e Ódio, estrelada por Suzy Rego e Daniel Boaventura.

A escalação de Domenica foi antecipada pelo perfil Febre Latina e confirmada pela coluna Outro Canal. A emissora deve anunciar oficialmente a novidade ainda nesta semana. Existe a possibilidade de a novela estrear com outro título, algo que segue em discussão nos bastidores.

A trama acompanha a trajetória da personagem-título, uma jovem rica e batalhadora prometida em casamento a Max, homem de caráter duvidoso que mantém encontros secretos com Kiara. Criada por Pilar, Kiara sente inveja da prima e planeja dar um golpe.

No dia do casamento, Max foge e deixa uma carta, abandonando Domenica no altar. Humilhada, ela decide se mudar para o campo e recomeçar a vida em uma fazenda. Lá, transforma-se em uma mulher fria e determinada, jurando nunca mais se apaixonar e tornando-se temida pelos moradores da região.