Novela com Angelique Boyer é a nova aposta do SBT

O SBT decidiu apostar em uma novela protagonizada por Angelique Boyer, uma das atrizes mexicanas mais reconhecidas pelo público brasileiro, para tentar elevar seus índices de audiência no horário nobre. A emissora vai colocar no ar Domenica Montero, produção da Televisa lançada em 2025.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A estreia está prevista para o início de abril, ocupando a faixa das 20h45 e substituindo Presente de Amor (2025), que não conseguiu boa repercussão. A direção já acelerou a edição para retirar a trama do ar o quanto antes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Domenica Montero é uma história familiar ao público: trata-se de uma nova versão da novela homônima de 1978, que originou outras adaptações como La Dueña (1996) e Soy tu Dueña (2010), todas inspiradas na radionovela cubana La Doña, de Inés Rodena.
No Brasil, o SBT já produziu uma versão em 2001 chamada Amor e Ódio, estrelada por Suzy Rego e Daniel Boaventura.
A escalação de Domenica foi antecipada pelo perfil Febre Latina e confirmada pela coluna Outro Canal. A emissora deve anunciar oficialmente a novidade ainda nesta semana. Existe a possibilidade de a novela estrear com outro título, algo que segue em discussão nos bastidores.
A trama acompanha a trajetória da personagem-título, uma jovem rica e batalhadora prometida em casamento a Max, homem de caráter duvidoso que mantém encontros secretos com Kiara. Criada por Pilar, Kiara sente inveja da prima e planeja dar um golpe.
No dia do casamento, Max foge e deixa uma carta, abandonando Domenica no altar. Humilhada, ela decide se mudar para o campo e recomeçar a vida em uma fazenda. Lá, transforma-se em uma mulher fria e determinada, jurando nunca mais se apaixonar e tornando-se temida pelos moradores da região.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Adriana Araújo relembra saída da Record: 'Chorei'
- Diversão e Arte 'Minecraft 2': Kirsten Dunst é escalada para filme
- Diversão e Arte 'The Challenger': Kristen Stewart será 1ª mulher astronauta na série
- Diversão e Arte Ator Chuck Norris é hospitalizado após emergência médica
- Diversão e Arte Novo filme de Scorsese com DiCaprio e Jennifer Lawrence ganha primeira imagem
- Diversão e Arte 'Guerreiras do K-Pop': Netflix planeja turnê mundial após sucesso do filme