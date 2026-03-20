"Eu não envelheço, evoluo", diz último post de Chuck Norris

Poucos dias antes de morrer, Chuck Norris deixou registrada uma frase que sintetiza a forma como enxergava a própria trajetória: “Eu não envelheço. Eu evoluo”. A declaração foi publicada em 10 de março, data em que o ator comemorou o aniversário de 86 anos, acompanhando um vídeo em que aparece lutando.

Na legenda, Norris celebrou a vitalidade e o momento vivido: “Hoje faço 86 anos! Nada como um pouco de ação em um dia ensolarado para te fazer sentir jovem. Sou grato por mais um ano, boa saúde e a chance de continuar fazendo o que amo”.

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O ator também aproveitou para agradecer ao público que o acompanhou ao longo da carreira: “Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais do que vocês jamais saberão. Deus abençoe”.

Reconhecido pela carreira no cinema de ação e pelo domínio das artes marciais, Chuck Norris, falecido nesta quinta-feira (19/3), consolidou ao longo das décadas a imagem de uma figura quase imortal entre admiradores.

A trajetória de Norris no cinema começou a ganhar projeção internacional ainda nos anos 1970, quando interpretou o vilão de O Voo do dragão (1972) ao lado do amigo Bruce Lee. Antes disso, o ator, nascido no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, havia servido na Força Aérea entre 1959 e 1962. Após deixar o serviço militar, seguiu carreira como lutador profissional, período em que conquistou diversos títulos nacionais e conheceu Lee, que o convidaria para o papel que marcaria sua entrada em Hollywood.