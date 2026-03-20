Flautista Ariane Rodrigues lança álbum 'Transversa' nas plataformas digitais

A flautista Ariane Rodrigues lançou, nesta sexta-feira (20/3), o álbum Transversa, disponível nas plataformas digitais. Com sete composições autorais e uma releitura de Montreux, de Hermeto Pascoal, o projeto marca a estreia de Ariane, integrante da Banda de Pífanos de Caruaru e do Brazú Quintê, como compositora.

Gravado por Ariane Rodrigues (flauta e pífano), Fábio Leal (guitarra), Ricardo Zoyo (baixo e sintetizador) e Everton Barba (bateria), o disco transita entre improvisação e jazz, buscando diálogos com a música contemporânea e as raízes da música instrumental brasileira. O percussionista Ari Colares participa da faixa final do álbum, Saidêra.

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Funk transverso, Vento a favor, Hermínia, Que a chuva traz, Saiu voando e virou luz e Sono bom completam o projeto. Ariane Rodrigues se formou no Conservatório de Tatuí e iniciou a trajetória musical com repertório que mesclava o erudito e a música popular; ao longo da carreira, buscou aproximação com MPB, jazz e a cultura instrumental brasileira.