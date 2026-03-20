O agente secreto lidera indicações em maior premiação ibero-americana

Elenco de O agente secreto no Festival de BrasÃ­lia do Cinema Brasileiro - (crédito: João Pedro Carvalho)

O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, segue na disputa por premiações internacionais. O Prêmio Platino Xcaret, realizado no México, anunciou, nesta sexta-feira (20/3), que o filme brasileiro concorre a oito categorias: Melhor Filme, Direção, Interpretação Masculina (Wagner Moura), Música Original, Roteiro, Montagem, Direção de Arte e Vestuário. Grande Gala será no dia 9 de maio.

O longa Manas, de Marianna Brennand, concorre em três categorias: Melhor Filme de Estreia, Atriz Coadjuvante (Dira Paes) e Educação e Valores. O Último Azul, de Gabriel Mascaro, é finalista na categoria Melhor Ator Coadjuvante (Rodrigo Santoro). E O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende, disputa Maquiagem e Cabeleireiro.

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Entre os documentários, o representante brasileiro é Apocalipse nos trópicos, de Petra Costa. Para séries e minisséries, Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é finalista para Melhor Música Original, e Beleza Fatal concorre entre as Séries de Longa Duração.

O agente secreto terá como concorrentes para Melhor Filme Sirât (Espanha), Belén (Argentina), Los Domingos (Espanha) e Aún es Noche en Caracas (Venezuela). Essa é a 13ª edição do Prêmio Platino, que reúne produções de Espanha, Portugal e de países latinoamericanos.