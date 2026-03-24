Disney prepara filme live-action focado nas irmãs da Cinderela

Stepsisters será comandado por Akiva Schaffer, que retorna à Disney após dirigir Tico e Teco: Defensores da Lei - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Disney está desenvolvendo Stepsisters (Meias-Irmãs, em tradução literal), um filme live-action que colocará Anastasia e Drizella, as icônicas irmãs da Cinderela, no centro da história. A informação é do Deadline.

O projeto será comandado por Akiva Schaffer, que retorna à Disney após dirigir Tico e Teco: Defensores da Lei. O roteiro original é de Michael Montemayor, com revisões assinadas por Dan Gregor e Doug Mand.

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A nova produção pretende revisitar o universo do conto clássico sob a perspectiva das antagonistas, conhecidas por atormentar Cinderela na história original.

Por enquanto, não há mais detalhes sobre a produção, nem previsão de lançamento.

Gregor e Mand trabalham atualmente na comédia de ação Protecting Jared, estrelada por Jason Momoa e Andy Samberg, que está em filmagens no Havaí para a Netflix.

Em 2015, Cinderela já havia ganhado seu próprio filme live-action, que trouxe Lily James na pele da princesa.